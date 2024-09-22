鈊象、群創本周法說 展望聚焦

國內指標性科技廠本周起陸續舉辦法說會，由面板大廠群創（3481）、及遊戲股王鈊象（3293）率先登場，二家業者在台股均為人氣指標股，並且在產業各具代表性，未來展望格外引人關注。

群創受邀參加康和證券於9月27日舉行的線上法人說明會，將說明營運現況及前景展望。

群創今年第2季財報終止了連續八季虧損，交出單季轉虧為盈的佳績，毛利率亦重回久違兩年的二位數。展望第3季，群創預期消費意願持續受通膨影響，拉貨動能減緩，估計出貨量將微幅調降，價格可望維持平穩。

群創累計今年前八個月合併營收1434.87億元，年增3.7%。群創總經理楊柱祥先前於公司自辦的法說會中答覆法人提問表示，展望2024年下半年因應景氣趨緩，第3季稼動率將季減約5個百分點以上，以維持獲利穩定。

楊柱祥表示，IT面板目前看到第3季比較好的消息是，低價的Chromebook、TN面板筆的需求很不錯，AI PC今年出貨量大約上百萬台的規模，屬於高端的產品，占全球市場約1.9億至2億台筆電的比重很低，預估整體IT面板景氣走在築底回溫之路，需等待明年換機潮以及返校需求拉動。

鈊象則預計25日召開法說會，並對第4季釋出新展望。鈊象日前公告8月自結數，上月稅前淨利8.09億元，單月稅前EPS為2.88元，較7月稅前EPS 3.33元略減，但獲利表現方面仍寫下歷史最強8月的紀錄。

鈊象今年8月營收16.02億元，月增5.7%、年增30.4%，單月營收再創歷史新高，並首度站上16億元大關；累計今年前八月營收118.68億元，年增29.3%，同創歷史新高，業績表現亮眼。

據悉，鈊象今年因新切入的歐洲市場與東南亞市場均處於高成長階段，加上既有的台灣、美國等市場穩健成長，因此全年業績可期；同時，因遊戲授權的營收比重擴大，因此毛利率也有望持續突破，對全年獲利帶來正面效應。