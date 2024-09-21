美科技股下挫 法人：台股下週關注量能和季線反壓

美股道瓊再創歷史新高，科技股震盪走跌，台股20日漲幅收斂季線得而復失，營建股受打炒房政策衝擊，合計上市櫃超過20檔跌停，投信連25日買超台股，外資在台指期增加淨空單至3.19萬口。法人表示，大盤季線仍下彎，後續留意量能可否續放大，營建股短線承壓。

美股今天漲跌互見，道瓊工業指數續創歷史新高，道瓊工業指數終場上漲38.17點，或0.09%，收在42063.36點，標準普爾500指數下跌11.09點，或0.19%，收在5702.55點。

科技股為主的那斯達克指數震盪下跌65.66點，或0.36%，收在17948.32點，費城半導體指數下跌66.582點，或1.31%，收在5000.066點。

人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）下跌1.59%收116美元，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.21%收174.08美元。

台股加權指數20日漲幅收斂，終場上漲116.73點，收在22159.42點，季線約22335點得而復失，成交值新台幣4614.54億元。政策加重打炒房力道衝擊，上市櫃營建股合計22檔跌停。

三大法人合計買超269.79億元，其中自營商賣超0.65億元，投信買超32.56億元，外資及陸資買超237.88億元，投信連25日買超台股，外資連2日買超。

在台指期淨部位，三大法人20日淨空單增加3444口至8061口，其中外資淨空單增加1681口至31945口。

本土證券和期貨法人分析，美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議降息2碼，不確定性因素消失，股市觀望買盤重新歸隊，台股20日量能重返4000億元之上，不過台指期和代表中小型股的櫃買OTC指數，仍有上檔反壓，大盤季線仍下彎，後續留意量能能否緩步墊高，帶動大盤技術面重回多頭格局。

央行19日祭出第7波信用管制措施，法人分析，受管制「特定地區」範圍擴及至全國，並進一步緊縮貸款成數與寬限期，營建資產股短線承壓。