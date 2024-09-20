大摩預期AI帶旺被動元件股 看好MLCC需求升溫 國巨獲「優於大盤」評級

AI將算力推上極致，摩根士丹利（大摩）、瑞銀等證券預期將嘉惠被動元件產業。過去市場多聚焦於PC和智慧型手機的多層陶瓷電容（MLCC）升級潛力，卻對AI伺服器和AI PC方面的MLCC需求影響討論相對較少，兩大外資券商深入評析，認為後市可期。

大摩在最新釋出的「全球科技產業」研究報告中，首次嘗試量化AI對MLCC市場的影響。

規模方面，AI伺服器和AI PC至2026年將為MLCC增加約6億美元的整體潛在市場（TAM），至2030年將超過11億美元，主要受惠出貨量增長所驅動。

值得注意的是，2023年全球MLCC總市場約為126億美元，將使TAM到2026年增約5%，到2030年增長約9%。

其中，AI伺服器中的MLCC價值將較一般伺服器大幅增加，如H100 HGX伺服器的MLCC用量增加8倍、GB200 NVL72更高達155倍，AI PC較傳統高階筆電多出15%、AI智慧機則較高階5G手機增加5%-10%。

大摩科技產業分析師高燕禾分析，在此正向發展趨勢下，預期將嘉惠相關亞洲被動元件廠，包括村田製作所、三星電子、太陽誘電、台廠國巨（2327），而僅村田製作所及國巨二家公司獲得「優於大盤」評級。

此外，瑞銀從短線庫存角度來看，認為9月來通路庫存已由增轉減，9月初庫存已較8月底下降2%，更較2022年底峰值下降達19%，處於低水平，國巨更較8月底大降30%。在補庫存需求強度漸增下，被動元件產業後市看好。

不過，瑞銀補充，國內固定電容的產量仍比歷史峰值低20%以上，基於最終需求的潛力，包括PC換代周期、邊緣AI的社會化推廣，及汽車電子化和電氣化的進展，距下一個景氣周期復甦上有段距離。