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營建指數大跌 多檔跌停

經濟日報／ 記者朱曼寧嚴雅芳／台北報導

史上最強打炒房衝擊購屋信心，儘管營建族群將迎來海量交屋潮，卻受到市場恐慌性賣壓，昨（20）日營建類指數589.73，跌幅6.26％，包括皇翔（2545）、新潤、潤隆、遠雄、全坤建、隆大、京城、欣巴巴、永信建、大城地產、海悅等皆跌停，其餘營建股也幾乎跌半根以上。

建商認為，第七波選擇性信用管制應該是短空長多，短期內市場又要適應一個新的制度，購屋族會趨於觀望，不過長遠來看，市場會更安定、健全，讓過熱的市場降溫也不是壞事，但對換屋族應該會傷害最大，建議政府應該要有配套措施，不要造成買賣糾紛。

專家指出，此次央行鐵了心要房市降溫，多項管制措施劍指投資客，預售屋市場勢必受到衝擊，對中小型建商影響最大。

建商 永信

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