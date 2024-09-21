台股三利多 探底危機解除…利空反轉可望重啟攻勢

台股在美國聯準會（Fed）宣布降息2碼後，市場不確定性因素消除，激勵買盤士氣如虹，昨（20）日由台積電（2330）領軍上攻，大盤終場上漲116點，收22,159點，周線連二紅。專家認為，台股目前有三利多發酵，預期指數將重回中長多趨勢。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清看法，台股探底危機解除，目前來看，有三個利多浮現。首先是Fed降息2碼，營造全球資金行情：隨Fed宣布降息2碼，啟動降息循環，預期在「美元貶、非美貨幣升」的情況下，全球股市、特別是新興市場股市將迎來一波資金潮行情，將帶旺台股走強。

台股觀盤重點及後市展望

二、台股不利趨勢獲扭轉：原本短中長線同步向下修正的趨勢，Fed宣布降息後，不但短線連二日大漲，蓄勢挑戰季線反壓及前波22,545點高點，中線也連二紅，KD反轉向上，長線連二月收下影線，顯見低檔支撐強勁，行情頗有重啟多頭攻勢的機會。

三、台股基本面持續向上：市場預期今、明兩年企業獲利年增率將達二成水準，加上殖利率在全球名列前茅，在基本面加持下，後市行情持續看漲。

美股四大指數19日全面上揚，其中又以費城半導體指數表現最強，指標股輝達、台積電ADR紛紛大漲，帶動台股昨天開盤大漲，在現貨市場指標股台積電開盤跳空勁揚帶動下，指數盤中一度突破季線，最高觸及22,354點，終場則上漲116點、收22,159點。台積電收973元，上漲13元，站回所有均線之上。

三大法人共買超271.3億元，其中外資買超237.8億元、連二買；投信買超34.1億元、連25買；自營商賣超0.6億元、由買轉賣。八大公股行庫則逢高調節、賣超39.5億元，連二賣。