國泰金：股民樂觀情緒升溫

國泰金控（2882）昨（20）日發布9月國民經濟信心調查結果，由於調查期間內聯準會官員釋出鴿派談話，股民樂觀情緒升溫，另外，央行關注不動產風險，找來34家國銀總經理「喝咖啡」，要求自主管理不動產貸款，促使民眾買賣房意願雙雙降溫，其中民眾買房意願更是一舉跌至近兩年低點。

國泰金昨天公布有「庶民經濟信心指標」之稱的國民經濟信心調查結果，因今年9月1日至7日調查期間內，聯準會官員談話與美國經濟數據表現令市場降息預期升溫，國際股市震盪走揚，民眾對台股的樂觀指數從8月的5.3反彈至11，為兩個月高點，而風險偏好指數則是自19.4微降至17.9，連兩降且為八個月新低，顯示歷經8月股災，投資人仍餘悸猶存。

股市樂觀指數

房市方面，由於近期央行邀請國銀開會，要求銀行自主管理不動產貸款總量後，引發民眾擔憂申貸難度提高，令買賣房意願皆出現降溫。調查結果指出，民眾買房意願自-44.8下滑至-55.1，連四月下滑且為近兩年最低；賣房意願指數亦由11.2走低至4.8，連兩跌並為四個月低點。

國泰金指出，國發會最新公布的7月景氣對策信號由紅燈轉為黃紅燈，領先指標與同時指標仍持續上揚。不過，受美國經濟可能衰退擔憂、地緣政治風險升溫、金融市場大幅波動等因素影響，調查顯示，景氣現況樂觀指數從8月的3持續走低至-6.7，展望樂觀指數同步由-3.2降至-6，其中民眾對未來景氣的樂觀預期降至2023年12月以來的低點。

另外，大額消費意願指數自11.3微降至10.5，耐久財消費意願指數則從-8.3小幅上升至-8。

國泰金本項調查是在今年9月1日至7日間進行。