快訊

Gogoro股價大跌9成…那些赴海外掛牌新創怎麼樣了？專家點出成功2關鍵

北士科案 議會揭柯市府招標放水「特定財團發大財 」

「說好化療完就辦婚禮」…吳沛憶深情悼念許家蓓：牽妳的手交給菩薩

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰金：股民樂觀情緒升溫

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰金調查，9月股民樂觀情緒升溫。 聯合報系資料照
國泰金調查，9月股民樂觀情緒升溫。 聯合報系資料照

國泰金控（2882）昨（20）日發布9月國民經濟信心調查結果，由於調查期間內聯準會官員釋出鴿派談話，股民樂觀情緒升溫，另外，央行關注不動產風險，找來34家國銀總經理「喝咖啡」，要求自主管理不動產貸款，促使民眾買賣房意願雙雙降溫，其中民眾買房意願更是一舉跌至近兩年低點。

國泰金昨天公布有「庶民經濟信心指標」之稱的國民經濟信心調查結果，因今年9月1日至7日調查期間內，聯準會官員談話與美國經濟數據表現令市場降息預期升溫，國際股市震盪走揚，民眾對台股的樂觀指數從8月的5.3反彈至11，為兩個月高點，而風險偏好指數則是自19.4微降至17.9，連兩降且為八個月新低，顯示歷經8月股災，投資人仍餘悸猶存。

股市樂觀指數
股市樂觀指數

房市方面，由於近期央行邀請國銀開會，要求銀行自主管理不動產貸款總量後，引發民眾擔憂申貸難度提高，令買賣房意願皆出現降溫。調查結果指出，民眾買房意願自-44.8下滑至-55.1，連四月下滑且為近兩年最低；賣房意願指數亦由11.2走低至4.8，連兩跌並為四個月低點。

國泰金指出，國發會最新公布的7月景氣對策信號由紅燈轉為黃紅燈，領先指標與同時指標仍持續上揚。不過，受美國經濟可能衰退擔憂、地緣政治風險升溫、金融市場大幅波動等因素影響，調查顯示，景氣現況樂觀指數從8月的3持續走低至-6.7，展望樂觀指數同步由-3.2降至-6，其中民眾對未來景氣的樂觀預期降至2023年12月以來的低點。

另外，大額消費意願指數自11.3微降至10.5，耐久財消費意願指數則從-8.3小幅上升至-8。

國泰金本項調查是在今年9月1日至7日間進行。

國泰金控 美國經濟

延伸閱讀

降息強心針 史坦普首破5700點 股市預估聯準會今年將進一步降息

葉倫：聯準會降息是正面訊號 看到美經濟軟著陸

Fed 降息2碼 分析師曝5個買金融股的理由

金控股8月獲利下滑 法人較看好這四檔

相關新聞

台股三利多 探底危機解除…利空反轉可望重啟攻勢

台股在美國聯準會（Fed）宣布降息2碼後，市場不確定性因素消除，激勵買盤士氣如虹，昨（20）日由台積電領軍上攻，大盤終場...

國泰金：股民樂觀情緒升溫

國泰金控昨（20）日發布9月國民經濟信心調查結果，由於調查期間內聯準會官員釋出鴿派談話，股民樂觀情緒升溫，另外，央行關注...

營建指數大跌 多檔跌停

史上最強打炒房衝擊購屋信心，儘管營建族群將迎來海量交屋潮，卻受到市場恐慌性賣壓，昨（20）日營建類指數589.73，跌幅...

三資歸隊概念 熱炒

台股多頭重掌發球權，指數收復22,100點關卡。隨外資買盤回籠，配合投信作帳、自營商追捧，群創（3481）、長榮航、中信...

大摩預期AI帶旺被動元件股 看好MLCC需求升溫 國巨獲「優於大盤」評級

AI將算力推上極致，摩根士丹利（大摩）、瑞銀等證券預期將嘉惠被動元件產業。過去市場多聚焦於PC和智慧型手機的多層陶瓷電容...

千萬不要「借貸存股」會出現5種不良反應！ 存股哥：槓桿是為讓生活更好別盲目亂開

奉勸大家千萬不要輕易嘗試借貸存股，請三思而後行，否則你可能會跟我一樣，出現以下幾個症狀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。