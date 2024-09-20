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就市論勢／AI 概念、先進製程 題材夯
盤勢分析
台股昨（20）日走勢，早盤開高後一度大漲逾300點並重返季線，主要是受惠美國聯準會降息2碼、及美國勞動力市場表現緩解市場擔憂，不確定性消弭所致。但隨後在高檔震盪，漲幅收斂，季線得而復失，終場上漲116點、收在22,159點；周線連二紅。
稍早美股、台股走勢，明顯受到市場擔心聯準會降息幅度超過1碼，及關注美國勞動市場供需狀況等不明朗情勢影響，多處於承壓的箱型區間走勢。不過隨著聯準會宣布降息2碼、最新統計顯示美國勞動力需求保持穩健等，市場利空出盡而呈現大漲。
投資建議
此次聯準會降息2碼被視為預防性降息，加上美國通膨自過去二年峰值降溫，政策轉向寬鬆，有望提供勞動市場及經濟表現支持。另一方面， 就基本面與題材面，安聯投信台股團隊表示，隨時序上將步入第4季，亦可關注10月營收、財報等營運數據的表現，與重要法說所釋放的訊息。題材上如晶片廠，AI相關、先進製程等能見度比較高的族群或主題都可多關注。
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