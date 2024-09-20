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ETN趨勢導航／元大綠能N 周漲3%

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美聯準會（Fed）暴力降息2碼，並緩解經濟衰退擔憂，帶動風險偏好升溫，台股本周變盤向上，不但收復月線，進而挑戰季線關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，以元大綠能N（020041）單周漲3.20%居冠。

Fed啟動本次降息循環，「點狀圖」顯示今年底將再降息2碼，主席鮑爾更稱勿將2碼降幅視為常態，希望降低市場對積極降息的預期心理，提振多頭信心。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周有五檔績效打敗兩市大盤，前段班主要分布於金融、高股息、市值型等特色，排名前三位依序為：元大綠能N、元大金融配息N、富邦行動通訊N，分別漲3.2%、2.4%、2.2%。

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