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一周熱門零股／高股息ETF 交投重心

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股隨美國聯準會降息2碼，市場疑慮因子消除後，行情連連走高，不過零股投資人卻退場觀望。其中，權王台積電（2330）交易量由前一周827萬股、再降至近600萬股，高股息ETF雖仍是熱門的交易重心，但量能也出現下滑跡象，市場交投暫出現全面降溫跡象。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為：群益台灣精選高息、台積電、復華台灣科技優息、國泰永續高股息、元大台灣高息低波、鴻海、群創、元大高股息、國泰20年美債、元大美債20年，十檔標的交易量從614萬股至208萬股，較上周的1,034萬股至252萬股，出現降溫跡象。

其中值得注意的是，台積電隨9月初股價一度失守900元大關、又漲回950元關卡，股價逢高後，零股買盤陷入觀望，交投自1,527萬股連三周降溫，至本周的597萬股，大減逾半。

而零股市場的聚焦點，仍圍繞在高股息等ETF上。群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、國泰永續高股息、元大台灣高息低波、元大高股息、國泰20年美債、元大美債20年等熱度不退，持續成為零股市場的交投亮點。

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