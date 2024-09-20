興櫃一周回顧／研晶飆升34% 居漲幅王

觀察近一周興櫃市場表現，據統計，328檔興櫃個股本周平均上漲0.6%，而本周表現最亮眼的是光電股研晶（6559），周漲34.7%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心20日資料顯示，興櫃市場單周成交金額為90.9億元、成交1.1億股、成交8.3萬筆，買盤持續縮手，三項數據均低於前一周。至於在個股表現上，呈現漲多跌少，其中，漲幅超過一成的檔數，由前一周的五檔增加至十檔。

興櫃股近一周漲幅前十強

本周漲幅前十強，漲幅落在10.1%至34.7%間；以產業分布來觀察，本周多以個股表現，電子股三檔、生技醫療三檔、數位雲端兩檔、紡織纖維和金融業各一。

興櫃本周最強一檔是LED股研晶，漲幅高達34.7%，另外，電腦及周邊設備股沅聖周漲12.3%、半導體股眾智漲11.1%。

生技醫療股部分，生物科技股世基生醫漲16.3%、醫療耗材股普惠醫工漲10.9%、醫療級氣墊床股暄達漲10.1%。