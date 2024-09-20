快訊

最大震度4級！日本愛媛縣發生規模4.7淺層地震 無需擔心海嘯

沒買火車單車票遭攔…7旬翁沒趕上車 竟用單車衝撞還怒掐站務員脖子

憲法法庭判死刑「有條件合憲」 法務部：沒有釋放人犯的問題

證交所參與2024臺灣、日本創新高峰會 推動創新板上市業務

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所日前首度參與由國發會及東京都政府共同主辦的「臺灣、日本創新高峰會」，活動由國發會主委劉鏡清率國內行政機關、金融機構、創投、研究單位及近50家國內指標新創與會，匯聚臺、日新創生態圈代表，參加人數逾千人。

響應政府打造新創生態圈及支持新興產業發展，證交所持續推廣臺灣創新板上市業務及增進與新創生態圈的互動交流，鑒於日本是全球最活躍的創新創業投資地區之一，證交所積極參與臺、日二地新創交流，協助鏈結雙邊市場資源及拓展人脈網絡，深化國際業務資金合作商機，並提升我國創新能力及國際能見度。

證交所副總經理杜惠娟於「臺日投資論壇」表示，臺灣是國內新創公司的Home Market；憑藉臺日雙邊產、官、學界緊密合作關係，臺灣證交所亦為日本新創公司海外IPO的Home Market。

自2021年創新板成立以來，計有28家公司申請上市，19家公司成功登板，總市值達新臺幣1,800億元，產業類別涵蓋數位雲端、綠能環保、生技醫療及電動車等，匯聚國內、外新創公司掛牌。

證交所參與本次活動，增進與日本新創圈交流，進而開拓潛在新創上市案源，期許透過資本市場的資源和力量，協助公司募集資金、吸引人才、拓展市場等效益。

未來臺、日新創公司持續茁壯發展，有助於我國經濟產業轉型升級；證交所也將持續扮演助攻的角色，形塑臺灣新創大國「Startup Island Taiwan」的品牌。

日本 生態 證交所

延伸閱讀

證交所參與2024「台灣、日本創新高峰會」 推動創新板上市業務

經發會是疊床架屋？國發會主委劉鏡清親上火線說明

國發會主委劉鏡清：台灣半導體未來10~20年仍居全球領導地位

搶全球人才 國發會擬草案再鬆綁限制11月送立院審議

相關新聞

台股將挑戰季線！周線連二紅 法人解析第4季布局策略

台股受惠美股大漲，以及聯準會降息兩碼等不確定因素消弭，台股20日走勢早盤開高後一度大漲逾300點並重返季線，但隨後在高檔...

外資買超237億元！買超新光金9.21萬張、連15買 但大賣台新金

台股20日收22,159.42點，上漲116.73點，三大法人中僅自營商小賣超，外資則是買超237.88億元，連二買，新...

Fed降息激勵台股！周漲399點 上市公司總市值重回70兆

美國聯準會啟動降息，激勵本週台股上漲399.77點或1.84%，週五集中市場指數收在22159.42點，成功站回月線之上...

兩碼算同時控制了衰退和降息預期！ 狄驤：短線上對市場來說是最好的發展

這次 FED一次降息兩碼，符合市場預期，FED也同步調降了對美國經濟的看法，但 FED的中性利率調降幅度卻低於市場預期，原本市場認為今年有望降息五碼，但 FED預期降息四碼，該狀況讓市場的降息預期稍有降溫。

台股上漲116點 三大法人買超269億元

台股20日開高，但受到季線壓力影響，漲勢縮小，收在22,159.42點，上漲116.73點，漲幅0.53%，成交量4,6...

千萬不要「借貸存股」會出現5種不良反應！ 存股哥：槓桿是為讓生活更好別盲目亂開

奉勸大家千萬不要輕易嘗試借貸存股，請三思而後行，否則你可能會跟我一樣，出現以下幾個症狀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。