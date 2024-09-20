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Fed降息激勵台股！周漲399點 上市公司總市值重回70兆
美國聯準會啟動降息，激勵本週台股上漲399.77點或1.84%，週五集中市場指數收在22159.42點，成功站回月線之上。根據證交所統計，上市公司總市值新台幣70兆7519億元，較上週增加約1.27兆元，再度重返70兆元大關。
未含金融類指數本週上漲346.27點，漲幅約1.83%，未含電子類指數上漲393.96點，漲幅約2.00%，未含金融電子類指數上漲310.82點，漲幅約2.04%。
依產業別指數來看，本週漲幅最大為運動休閒類指數，上漲5.22%；跌幅最大是建材營造類指數，下跌2.86%。
本週全體上市股票成交金額1兆2684億元，股票成交量週轉率1.99%。成交金額前3名的類股包括半導體類成交金額3487.67億元，占全體上市股票交易金額比重27.49%，電子零組件類成交金額1299.75億元，占比10.25%，電腦及週邊設備類成交金額1208.89億元，占比9.53%。
累計今年初開盤迄今共174個交易日，集中市場總成交金額74兆2989億元，市場日平均成交金額4270.05億元，股票成交量週轉率96.21%，股票日平均成交量週轉率0.55%。
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