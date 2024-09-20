證交所參與2024「台灣、日本創新高峰會」 推動創新板上市業務

臺灣證券交易所首度參與由國家發展委員會及東京都政府共同主辦「台灣、日本創新高峰會」。這次活動由國發會主委劉鏡清委員率國內行政機關、金融機構、創投、研究單位及近50家國內指標新創與會，展會於9月18日圓滿落幕，活動期間匯聚臺、日新創生態圈代表，參加人數逾千人。

證交所響應政府打造新創生態圈及支持新興產業發展，持續推廣台灣創新板(TIB)上市業務及增進與新創生態圈的互動交流。日本是全球最活躍的創新創業投資地區之一，證交所積極參與台、日兩地新創交流，協助鏈結雙邊市場資源及拓展人脈網絡，深化國際業務資金合作商機，並提升我國創新能力及國際能見度。

證交所副總杜惠娟於「台日投資論壇」表示，台灣是國內新創公司的Home Market；憑藉台日雙邊產、官、學界緊密合作關係，臺灣證券交易所也是日本新創公司海外IPO的HomeMarket。自2021年創新板成立迄今，計有28家公司申請上市，19家公司成功登板，總市值達新台幣1,800億元，產業類別涵蓋數位雲端、綠能環保、生技醫療及電動車等，匯聚國內、外新創公司掛牌。