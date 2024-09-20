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台股將挑戰季線！周線連二紅 法人解析第4季布局策略

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股受惠美股大漲，以及聯準會降息兩碼等不確定因素消弭，台股20日走勢早盤開高後一度大漲逾300點並重返季線，但隨後在高檔震盪，漲幅收斂，季線得而復失，終場上漲116.73點，收在22,159.42點。成交量4,614.54億元。周線連二紅。

安聯投信台股團隊表示，美國聯準會啟動降息兩碼，市場關注美國勞動市場供需狀況，以此研判聯準會後續降息路徑。根據最新統計顯示，美國勞動力需求保持穩健，近一周首次申請失業救濟金人數降至四個月來最低點，暫時緩解市場對於經濟前景的擔憂。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，稍早美股、台股走勢，明顯受到市場擔心聯準會降息幅度超過一碼，以及關注美國勞動市場供需狀況等不明朗情勢，多處於承壓的箱型區間走勢。不過隨著聯準會宣布降息兩碼、最新統計顯示美國勞動力需求保持穩健等，市場利空出盡而呈現大漲。

安聯投信台股團隊表示，此次聯準會降息兩碼被視為預防性降息，加上美國通膨自過去兩年峰值降溫，聯準會政策轉向的寬鬆政策有望提供勞動市場及經濟表現支持，接下來，在總經面，市場可關注牽動經濟動能表現的美國10月、11月勞動市場的表現，作為投資上的參考。

另方面， 就基本面與題材面，安聯投信台股團隊表示，隨著時序上將步入第4季，亦可關注10月營收、財報等營運數據的表現，與重要法說所釋放的訊息。題材上如晶片廠，AI相關、先進製程，等能見度比較高的族群或主題都可多關注。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，大環境仍存在美國經濟成⻑動能、美國總統大選、日本貨幣政策及地緣政治風險等不確定性因素，但基本面長線並未改變；10 月向來是台股季節性淡季，大盤可能持續整理，預期第3季季報及明年展望公布後，市場信心有望逐步回溫。

至於在第4季布局策略與步調上，安聯投信台股團隊表示，考量基本面與總經面都有不同的訊息會相繼牽動或干擾市場投資情緒，資金輪動加快，故建議把握市場的節奏，例如10月有失業率數據、企業營收與財報等牽動市場，11月之後則是隨著作夢行情有望逐步展開，有望帶動相關題材。

台股 美國聯準會 降息

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