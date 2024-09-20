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美國降息確立 台股將迎接第4季旺季行情

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

聯準會宣布降息台股連兩日收紅，20日指數續揚116.73點，漲幅0.53%，收在22,159.42點，且成交量擴大至4,686.84億元；本周台股周漲幅1.84%，周線連二紅，上漲399.77點，平均日均量3,442.26億元；法人認為，美國降息確立，台股將迎接第4季旺季行情。

本周外資終止減持台股，由賣轉買，回補台股329.17億元，投信法人持續作為台股資金後盾，單周加碼130.52億元，連續買超周數來到第16周，僅有自營商連續17周減碼，本周賣超148.09億元，三大法人合計買超311.6億元。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，聯準會無懸念降息，但因為美國經濟多項指標差異大，經濟衰退疑慮聲音仍存，因此未來美國勞動市場數據變化具指標意義，特別是之前市場擔心觸發薩姆法則，包括美國失業率、職缺、申請失業救濟金等數據皆為觀察重點。

柯鴻旼指出，降息訊息一出之後，台股多方氣勢旺，連兩日上漲順利回補月初的向下跳空缺口，整體而言，在美國經濟維持的環境下，第4季台股在傳統消費旺季、外部不確定因素持續消除，大盤有望走高甚至有機會挑戰前高，引領台股多頭攻勢仍以AI題材為主，包括輝達的GB200出貨已確立，接下來生成式AI的發展也將從訓練AI轉為推論AI，有利於應用面的擴展。

至於消費性電子產業方面，柯鴻旼認為，雖然今年已有AI相關消費性電子產品上市，但買氣尚未發酵，該狀況已反映於相關個股股價，也讓廠商庫存水位來到健康水準，目前市場在等待明年上半年全球在AI PC、AI手機的需求有望出現明顯成長，進一步帶動相關供應鏈表現。

值得注意的是內外資法人動向，柯鴻旼分析，今年來截至9月中旬即使外資站在賣方，但投信法人同期的買超金額已超越外資，且對比台股指數這波漲幅來看，台股ETF資金流已明顯成為不可忽視之多方力道，除了有助於降低台股波動幅度，也讓台股中長期價值得以彰顯。

針對選股的次產業趨勢，柯鴻旼建議，科技股主要可聚焦伺服器基礎建設升級演進，散熱水冷演進，及先進封裝、先進製程，高速運算、傳輸等光通訊相關，另外可開始布局明年將持續發酵的Edge端運用，包括AI PC、AI手機升級等題材。

AI 台股 聯準會 降息

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