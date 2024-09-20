外資買超237億元！買超新光金9.21萬張、連15買 但大賣台新金

台股20日收22,159.42點，上漲116.73點，三大法人中僅自營商小賣超，外資則是買超237.88億元，連二買，新光金（2888）高居外資買超個股冠軍，單日獲外資買超92,171張，連15買，其次是買超中信金（2891）42,771張；不過，台新金（2887）則遭外資賣超58,470張，為單日賣超最大的個股。

台股早盤以22,246.24點開高，一度拉升至22,354.54點，短暫收復季線，由權王台積電（2330）領軍上攻，終場收在973元，漲幅1.35%，鴻海（2317）、聯發科（2454）也收紅，電子股及金融股都是上漲的表現，不過，央行下重手打房，拖累營建股重挫，大盤指數漲幅收斂，終場收在22,159.42點，上漲116.73點，漲幅0.53%。

三大法人中僅自營商小賣超，三大法人合計買超269.78億元，外資買超237.88億元，連二買，投信買超32.56億元，自營商賣超（合計）0.65億元，其中自營商（自行買賣）買超11.37億元，自營商（避險）賣超12.02億元。

統計外資買超前十大個股依序是新光金、中信金、群創、長榮航、台積電、玉山金、元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、南亞科、友達等；新光金待價而沽，合併題材下仍是外資持續買超的標的，高居外資買超個股冠軍，已連續15個交易日獲外資買超。

中信金董事會前，金管會說出重話，中信金在20日下午的董事會決議終止收購新光金，且「就主管機關對本公司申請投資新光金融控股股份有限公司一案，予以緩議之後續因應」一事重大訊息公告指出，「本公司尊重主管機關之指示，並經董事會討論後，本案停止進行」。

不過，外資則是買超中信金42,771張，股價以34元收盤，上漲0.5元，漲幅1.49%；另外，台積電也獲外資買超19,412張，連二買；外資買超前十大個股中，金融股占3檔，面板雙虎也獲外資買超。

新新併的主角之一台新金則是遭外資賣超58,470張，高居外資賣超個股冠軍，股價收在18.25元，下跌0.3元，跌幅1.61%；另外，央行下重手打房，營建股及資產股成為外資賣超標的，外資賣超興富發13,075張，賣超南港6,277張，賣超潤泰新6,237張。