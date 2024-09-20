台股上漲116點 三大法人買超269億元

台股20日開高，但受到季線壓力影響，漲勢縮小，收在22,159.42點，上漲116.73點，漲幅0.53%，成交量4,614.54億元，三大法人買超269.78億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超237.88億元，投信買超32.56億元，自營商賣超（合計）0.65億元，其中自營商（自行買賣）買超11.37億元，自營商（避險）賣超12.02億元。

台積電（2330）跳空上漲，收973元，漲幅1.35%，走勢較大盤強勢，鴻海（2317）、聯發科（2454）小漲。央行19日祭出史上最嚴的第七波房市管制措施，營建股集體跳水，上市櫃合計21檔跌停，而具資產色彩、或轉型成營建業的個股也紛紛中箭落馬，宏和、花王、太普高、南仁湖、福裕都摜入跌停。化工類股持續表現強悍，由今日掛牌上櫃的台特化領軍上漲，中華化、三晃、展宇等亮燈漲停。