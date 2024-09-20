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兩碼算同時控制了衰退和降息預期！ 狄驤：短線上對市場來說是最好的發展

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

＊原文發文時間為9月19日

大家早安，昨晚的 FOMC會議非常精彩，我來簡單分享一些看法。

這次 FED一次降息兩碼，符合市場預期，FED也同步調降了對美國經濟的看法，但 FED的中性利率調降幅度卻低於市場預期，原本市場認為今年有望降息五碼，但 FED預期降息四碼，該狀況讓市場的降息預期稍有降溫。

此外，鮑爾在記者會上講得很明確，一次性大幅降息兩碼，不會是未來常態性的節奏，FED的目標是恢復物價穩定，同時不讓失業率大幅上升。

如果美經濟保持強勁，FED將更緩慢的降息，但如果美經濟意外疲軟，FED也已準備好大幅降息。

簡而言之，我認為這次FED很精明，一次性降息兩碼算是「預防性降息」，但利率點陣圖和鮑爾之後的說法，表明了FED沒有市場想像的鴿派。

這意味FED同時控制了衰退和降息預期， 短線上對市場來說是最好的發展。

不過，這也代表未來的經濟數據，將會讓市場出現更大的波動，跟過去一兩年的狀況不同，壞消息不再會變成好消息，市場不太可能再喪事喜辦。

觀察目前的數據，我認為美經濟還會持續好轉，但也無法排除數據失真的可能性，所以我在未來的操作上會變得更謹慎。

稍微提高現金比例的同時，我也絕對不會去碰估值過高的企業，因為當我們碰到最壞的狀況，也就是市場的衰退預期死灰復燃時，高估值企業的跌勢往往最嚴重，甚至想跑都跑不掉。

相對的，低估值企業更能給我們進可攻退可守的特性。

雖然當市場變得樂觀時，這類企業漲幅不一定最大，但把時間拉長來看，這類企業更穩定且能應對波動，我的持股能讓我晚上睡得香甜，對我來說才是最重要的。

總之，現在就要為下一次的市場大幅波動做好準備，投資人面臨的最大敵人，不是美國經濟的變化，而是自己的貪婪。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

失業 美國 聯準會 降息 鮑爾

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