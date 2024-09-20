台股上漲116點收22,159點 量價俱揚

台股20日收盤上漲116.73點，終場以22159.42 點作收，成交量4,614.54億元；台積電（2330）收盤價973元，上漲13元、漲幅1.35%。

今日成交金額大且走高為：原相（3227）、中信金（2891）、世紀鋼（9958）、辛耘（3583）、華碩（2357）、日月光投控（3711）、順德（2351）、定穎投控（3715）、永光（1711）、富邦金（2881）及貿聯-KY（3665）；成交金額大且疲軟者有：盟立（2464）、新光金（2888）、華城（1519）、光洋科（1785）、台達電（2308）、世芯-KY（3661）、旺矽（6223）、威盛（2388）、緯創（3231）、華星光（4979）及建漢（3062）。

第一金投顧表示，聯準會降息兩碼，被市場視為預防性降息，短線利多刺激台股大漲；台積電站上季線，大盤更是收復月線大關，往季線挑戰。研究部認為未來經濟數據將主導盤勢走向，經濟數據好將被視為好消息，未來選股走向仍往低基期或是具備題材性的個股選擇，台股人氣主流仍在 AI 類股，因為也只有 AI 股業績有明顯成長： 在ODM方面，觀察鴻海（2317）、廣達（2382）若持續保住多方缺口而反彈補空方缺口，則趨勢可望反轉偏多；在 COWOS 設備方面，龍頭指標仍看弘塑（3131），弘塑股價過前高才能扛下大旗持續帶領設備族群向上，萬潤（6187）等設備個股才有機會持續上漲。在矽光子題材方面可留意聯鈞（3450）、華星光、聯亞（3081）和汎銓等短期回檔修正機會。其他部分則是個股題材而定。