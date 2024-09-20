台股衝高季線壓回 漲勢收斂22300點得而復失
美股反應債息全面走揚，道瓊工業指數創高，台股今天早盤由台積電等權值股領軍衝高至22354.54點，大漲逾300點後賣壓出籠，盤中漲勢收斂；而受央行加重打炒房力道的營建股今天重挫逾7%，上市櫃合計逾20檔跌停。
至10時45分左右，加權指數漲129.64點，為22172.33點，成交值新台幣2144.4億元。
大型權值股台積電早盤漲22元至982元，中場壓回至973元價位；鴻海上揚5.5元高點至182元；聯發科上漲35元至1155元。
央行再出重手打炒房，上市櫃營建股類股指數均重摔逾7%，國建下挫逾8%、國產跌約6.84%，京城、華友聯等合計逾20檔摜至跌停。
群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，台股昨天已漲300多點，今天早盤再漲逾300點，頗有拉高出貨的意味；指數碰到季線約22336點附近壓回，內資鎖定的櫃買中小型股轉弱，現階段季線仍是關鍵指標。
廖健佑說，美指期貨因面臨結算，美股後續恐暫不易有表現；反而是台股遇季線壓力，指數必須站穩季線才易有明顯攻擊力道。
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