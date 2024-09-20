快訊

遺囑官司最高法院勝訴後提告 張國煒打破沈默：我缺的不是錢，是公義

直擊／iPhone 16開賣又有「排隊阿嬤」 黃牛攔街兜售「代買價曝光」

台股衝高季線壓回 漲勢收斂22300點得而復失

中央社／ 台北20日電
台股今天早盤由台積電等權值股領軍衝高至22354.54點，大漲逾300點後賣壓出籠，盤中漲勢收斂。中央社
台股今天早盤由台積電等權值股領軍衝高至22354.54點，大漲逾300點後賣壓出籠，盤中漲勢收斂。中央社

美股反應債息全面走揚，道瓊工業指數創高，台股今天早盤由台積電等權值股領軍衝高至22354.54點，大漲逾300點後賣壓出籠，盤中漲勢收斂；而受央行加重打炒房力道的營建股今天重挫逾7%，上市櫃合計逾20檔跌停。

至10時45分左右，加權指數漲129.64點，為22172.33點，成交值新台幣2144.4億元。

大型權值股台積電早盤漲22元至982元，中場壓回至973元價位；鴻海上揚5.5元高點至182元；聯發科上漲35元至1155元。

央行再出重手打炒房，上市櫃營建股類股指數均重摔逾7%，國建下挫逾8%、國產跌約6.84%，京城、華友聯等合計逾20檔摜至跌停。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，台股昨天已漲300多點，今天早盤再漲逾300點，頗有拉高出貨的意味；指數碰到季線約22336點附近壓回，內資鎖定的櫃買中小型股轉弱，現階段季線仍是關鍵指標。

廖健佑說，美指期貨因面臨結算，美股後續恐暫不易有表現；反而是台股遇季線壓力，指數必須站穩季線才易有明顯攻擊力道。

台積電 台股

延伸閱讀

降息首日台股ETF熱 這檔價量齊揚最具人氣

ADR大漲 台積電跳空以981元開盤、市值重回25兆

美股收高 台股開盤漲203點、台積電勁揚21元

美股反映降息強勢表現 台股蓄勢挑戰季線反壓

相關新聞

千萬不要「借貸存股」會出現5種不良反應！ 存股哥：槓桿是為讓生活更好別盲目亂開

奉勸大家千萬不要輕易嘗試借貸存股，請三思而後行，否則你可能會跟我一樣，出現以下幾個症狀...

哪時能入場？Fed降息台股大漲 分析師曝「最佳買點時機」

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼，台股19日開低走高，大漲363.85點，收在22,042.69點，收復月線，法人認為降...

Fed降息2碼美股震盪收黑 台股逆風高飛突破月線反壓

美國聯準會一次降息2碼，美股四大指數震盪收黑，但台股以大漲回應，指數上漲1.68％，加權股價指數以2萬2042點作收，收...

工具機切入半導體設備還有戲？ 這兩檔爆量漲停

台股19日大漲超過300點，工具機族群也一同上漲，其中和半導體設備相關的工具機類股漲勢凌厲，百德（4563）、大量（31...

台股上漲363點重返2萬2大關 三大法人買超353億

台股19日開低走高，收在最高22,042.69點，重返兩萬二千點，上漲363.85點，漲幅1.68%，成交量3,277....

央行最強打炒房嚇壞市場 營建股指數早盤重挫6%

央行理監事會議後祭出第七波的管制措施，其中包括名下有房無房貸的民眾，申請第一套房貸無法使用寬限期，最重的就是第二套房貸全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。