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千萬不要「借貸存股」會出現5種不良反應！ 存股哥：槓桿是為讓生活更好別盲目亂開

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

分享借貸套利已經好一段時間了，但我覺得應該改稱「借貸存股」會更精準一些，也更好理解，借貸套利的範圍太大了，而我做的確實只有開槓桿存股這一項。

另外也想奉勸大家千萬不要輕易嘗試借貸存股，請三思而後行，否則你可能會跟我一樣，出現以下幾個症狀：

腦洞大開、財商知識暴增，對於投資、金錢、現金流的理解進入完全不同的境界，可能會讓你一時無所適從。

資產、股息暴增，突然獲得一大筆資金，可能也會讓你一時無所適從，你的現金流直接提升好幾個檔次，反正什麼都暴增就對了。

通膨無感，對於物價指數失去敏銳度，感覺跟其他人活在平行世界，因為現金流讓你的購買力暴增，東西都變得很便宜。

生活狀態變得更隨性，也不知道是好是壞，吃東西會自動無視菜單上的價格，付錢的時候也不太在意自己花了多少錢。

擁有選擇權的人生與自由，因為你的選擇太多了會出現選擇障礙，同時也必須更加自律，不然太自由可能會讓你浪費許多時間。

當然每個人狀況不同，以上是我自己借貸存股後出現的一些「不良反應」跟大家分享。

最後也再次提醒，借貸存股是要讓你的人生變得更好，而不是盲目開槓桿，讓自己陷入困境跟僵局。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

槓桿 通膨

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