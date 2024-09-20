千萬不要「借貸存股」會出現5種不良反應！ 存股哥：槓桿是為讓生活更好別盲目亂開

分享借貸套利已經好一段時間了，但我覺得應該改稱「借貸存股」會更精準一些，也更好理解，借貸套利的範圍太大了，而我做的確實只有開槓桿存股這一項。

另外也想奉勸大家千萬不要輕易嘗試借貸存股，請三思而後行，否則你可能會跟我一樣，出現以下幾個症狀：

當然每個人狀況不同，以上是我自己借貸存股後出現的一些「不良反應」跟大家分享。

最後也再次提醒，借貸存股是要讓你的人生變得更好，而不是盲目開槓桿，讓自己陷入困境跟僵局。

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