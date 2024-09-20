央行重拳打炒房 營建股重挫…早盤逾10檔跌停

央行19日祭出史上最嚴的第七波房市管制措施，央行總裁楊金龍還公開向投資客宣戰，直言投資客不再是想貸多少、就能貸多少，同時也要藉這次機會告訴社會大眾，房市必須冷卻。央行展現打房決心，營建股20日股價重挫，富宇（4907）、大城地產、富旺（6219）、新潤（6186）、華友聯（1436）等跌停。

楊金龍宣布第七波房市信用管制，本波鎖定六類貸款，包括：一、新增名下有房者第一戶房貸不得有寬限期；二、第二戶房貸最高成數由六成降為五成並擴大至全國實施；三、公司法人房貸、豪宅貸款；四、第三戶以上房貸及餘屋貸款，最高成數均由四成降為三成。

對於央行本次新增規範，名下已有房屋者，第一戶房貸不得有寬限期，楊金龍說，名下已有房，卻跑到銀行申貸，可能是繼承或以前曾買了房子但已繳清，以前這個沒有管制，但現在規定不能有寬限期。

另外，第二戶房貸最高成數由六成降為五成，且擴大實施地區至全國，楊金龍坦言，「各位也看到了，很多地方的房屋，價格實在漲得厲害」。

楊金龍數度強調，8月國銀房貸餘額年增率11.03%，創下逾18年新高，今年不動產貸款占總放款比率也升至37.5％，雖然還不到歷史最高比率的37.9％，但「我們分析結果，現在房市情況，比歷史高點時更加嚴峻」。

楊金龍說，銀行法72-2條規定的三成上限，有21家銀行都高達26%以上，而且都是大的銀行，很顯然銀行信用資源過度傾斜到不動產。且現在的氛圍都預期房市會一直往上，當初日本、次貸危機甚至全球金融危機，都是如此，因此需要採取措施，讓市場不要有「房價會一直上去」的預期。

營建股聞訊大跌，早盤多檔跌停，富宇、富旺、富裔（6264）、新潤、華友聯等跌停，跌幅逾9%的有隆大（5519）、皇普（2528）、聯上（4113）、三發地產（9946），永信建（5508）、愛山林（2540）、興富發（2542）、長虹（5534）、冠德（2520）等跌幅逾8%，整體營建指數下跌超過6%，回測8月初股災時的低點。