快訊

提案反制綠！ 藍：自始反對2758決議 籲聯大速納中華民國重返

彰化市透天厝早餐店瓦斯氣爆 老闆娘母子炸傷送醫

台東小米粽3死中毒案 羅一鈞：8人血液驗出有機磷「托福松」

美股反映降息強勢表現 台股蓄勢挑戰季線反壓

中央社／ 台北20日電

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼後，雖然美股第1個交易日下跌，但第2個交易日大漲，台股今天預料有機會挑戰季線約22333點，法人認為，美股強勢表態，可紓緩台股前一交易日在美股下跌情況仍大漲的壓力。

美股華爾街股市主要指數都收漲，道瓊、標普500收在紀錄新高，主因美國聯邦準備理事會（Fed）為保護就業市場而激進降息，讓市場歡欣鼓舞。

道瓊工業指數勁揚522.09點或1.26%，以42025.19點作收；標準普爾500指數上漲95.38點或1.70%，收5713.64點；科技股那斯達克指數大漲440.68點或2.51%，收18013.98點；費城半導體指數大漲207.36點或4.27%，收5066.65點。

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼（0.5個百分點），台股19日震盪走高，終場上漲363.85點，收在22042.69點最高點，成交值新台幣3349.60億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美國聯準會宣布降息2碼，美股在美國時間18日下跌，雖然台股在美股下跌情況大漲，但美股隨後大漲創高，將可紓緩台股前一交易日漲多壓力。

對於iPhone16上市題材，蔡明翰指出，以過去經驗來看，台股在蘋果新機上市之際常出現震盪走勢，其實蘋概股多是上市前領先反映，上市後則是等到11、12月的感恩節、耶誕節銷售旺季，股價再次反映新機銷售的好壞。

美國聯準會 美股

延伸閱讀

油價繼續反彈 與金價連袂上漲逾1% 受Fed降息2碼激勵

美元對日圓走升、對歐元走貶 市場消化Fed降息2碼影響

降息但00687B、00679B沒漲？網酸「漲夠多了」：利多出盡

降息首日台股ETF熱 搶進00919除息最後買進日

相關新聞

千萬不要「借貸存股」會出現5種不良反應！ 存股哥：槓桿是為讓生活更好別盲目亂開

奉勸大家千萬不要輕易嘗試借貸存股，請三思而後行，否則你可能會跟我一樣，出現以下幾個症狀...

哪時能入場？Fed降息台股大漲 分析師曝「最佳買點時機」

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼，台股19日開低走高，大漲363.85點，收在22,042.69點，收復月線，法人認為降...

Fed降息2碼美股震盪收黑 台股逆風高飛突破月線反壓

美國聯準會一次降息2碼，美股四大指數震盪收黑，但台股以大漲回應，指數上漲1.68％，加權股價指數以2萬2042點作收，收...

工具機切入半導體設備還有戲？ 這兩檔爆量漲停

台股19日大漲超過300點，工具機族群也一同上漲，其中和半導體設備相關的工具機類股漲勢凌厲，百德（4563）、大量（31...

台股上漲363點重返2萬2大關 三大法人買超353億

台股19日開低走高，收在最高22,042.69點，重返兩萬二千點，上漲363.85點，漲幅1.68%，成交量3,277....

降息除債券ETF外…這兩類投資標的也漲定了？小童：是黃金跟石油！

除了債券ETF之外，其實還有兩大類的投資工具是對利率的變動非常敏感的...那就是「黃金跟石油」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。