美股反映降息強勢表現 台股蓄勢挑戰季線反壓

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼後，雖然美股第1個交易日下跌，但第2個交易日大漲，台股今天預料有機會挑戰季線約22333點，法人認為，美股強勢表態，可紓緩台股前一交易日在美股下跌情況仍大漲的壓力。

美股華爾街股市主要指數都收漲，道瓊、標普500收在紀錄新高，主因美國聯邦準備理事會（Fed）為保護就業市場而激進降息，讓市場歡欣鼓舞。

道瓊工業指數勁揚522.09點或1.26%，以42025.19點作收；標準普爾500指數上漲95.38點或1.70%，收5713.64點；科技股那斯達克指數大漲440.68點或2.51%，收18013.98點；費城半導體指數大漲207.36點或4.27%，收5066.65點。

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼（0.5個百分點），台股19日震盪走高，終場上漲363.85點，收在22042.69點最高點，成交值新台幣3349.60億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美國聯準會宣布降息2碼，美股在美國時間18日下跌，雖然台股在美股下跌情況大漲，但美股隨後大漲創高，將可紓緩台股前一交易日漲多壓力。

對於iPhone16上市題材，蔡明翰指出，以過去經驗來看，台股在蘋果新機上市之際常出現震盪走勢，其實蘋概股多是上市前領先反映，上市後則是等到11、12月的感恩節、耶誕節銷售旺季，股價再次反映新機銷售的好壞。