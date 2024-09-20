快訊

提案反制綠！ 藍：自始反對2758決議 籲聯大速納中華民國重返

彰化市透天厝早餐店瓦斯氣爆 老闆娘母子炸傷送醫

台東小米粽3死中毒案 羅一鈞：8人血液驗出有機磷「托福松」

聽新聞
0:00 / 0:00

降息除債券ETF外…這兩類投資標的也漲定了？小童：是黃金跟石油！

聯合新聞網／ 小童 x Happy Trading Life
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

現在降息來了，人人都在瘋搶債券！

但知道嗎？除了債券ETF之外，其實還有兩大類的投資工具是對利率的變動非常敏感的...那就是「黃金石油」。

特別是在過去這40年的歷史當中，每一次的升息和降息，黃金跟石油都會有一套自己的走勢跟邏輯。

因此一起來深入探討，黃金和石油在面對各種升降息循環的時候，分別會有哪些表現？以及如果值得投資的話，那哪些標的是我們可以去觀察的？

黃金還會漲？

就理論而言，因黃金本身是偏向非收益性的資產，也就是大多時候它幾乎是不會配息的...當然撇除所謂的黃金定存或是其他衍生配息型商品。

至少就理論而言，你買它你是不會有現金流收益的，因此在這種沒有現金流收益的情況之下，往往降息對於黃金來說，你持有成本變低，機會成本變低，那就是一個利多。

相反的如果今天大環境都在升息，那其實你持有黃金的成本就會變高，因為市場上有其他現金流更穩定的商品，那我為什麼要買黃金？所以這時候它的需求下降，價格也會跟著下降！

黃金在1980年代美聯儲為了抑制當時的高通膨，所以選擇暴力升息，一升就直接將利率升到了將近20%。

當時黃金價格最高來到800多美元，也因為高利率環境的壓力，所以最後黃金是腰斬下跌到300多美元...那這就可以很好的應證利率跟黃金，確實就理論上來說是會呈現反向關係的！是否就跟債券很像？

當然也有例外，1990年因為經濟衰退，有一段非常明顯的降息循環，但為什麼明明降息ㄌ黃金卻沒什麼漲呢？

最主要就是因為當時的通貨膨脹壓力並沒有非常大，因此在股市表現方面還是非常強勁，特別是當時的科技股已經快要慢慢崛起，那這時候就吸引了更多的資金去流入股市而不是黃金！

大牛市開始！

那就這樣一路落寞到西元兩千年，科技泡沫的破裂、美聯儲的降息，轉勢形態的確立，從那時候開始黃金就正式進入長期的牛市循環，而這中間也一路跟隨著利率下降，黃金上漲的理論來去波動。

當然其中有幾次雖然是升息的，但黃金卻也照樣上漲，那就是因為遇到像是911恐怖攻擊、伊拉克戰爭或是近期的烏俄戰爭...等等的；避險需求而推高黃金的價格。

所以我們可以確定了，至少就大方向來說，其實黃金現階段雖然已經漲那麼多了，但它還是易漲難跌的，頂多呈現高檔震盪，然後一直到下一次升息開始！

但如果是我的話，現在不會去買台灣相關的黃金ETF，因為..

第一個：成本太高

第二個：沒有配息

第三個：目前的基期我寧願選債券，甚至去布局股市，因為債券ETF至少有穩定的金流，而要賺價差的話，以美股而言常年的平均報酬又會比黃金高；所以黃金我自己是建議，要買就買實體或是數位的；ETF的話就先不用考慮！

降息的話...油價會？

接著進到石油的部份，石油相比黃金來說，價格的走勢會更複雜！因為不僅會受利率的影響而已，還會受到國際市場的供需，跟地緣政治的左右，所以確實會比較複雜！

但根據歷史走勢來分析，因為油價在1980年受到中東局勢的影響，進而縮減了供給，供給一減少，當時布蘭特原油從10元飆到40元，整整翻了4倍！

這部份就如同剛剛我們前面在講黃金的時候所分享的一樣，因油價飆高，通膨飆高，聯準會不得不選擇暴力升息來抑制那翻了4倍的油價。

因此在高利率環境之下，經濟放緩，需求下降，自然油價才比較容易的開始回落！

這中間1991年因為有受到海灣戰爭的影響，所以短期油價是又往上飆升的，但隨著戰爭結束供給恢復；以及亞洲金融危機導致的需求下降，這一來一往讓油價又再次回到低檔！

跟黃金一樣油價在兩千年，因為科技泡沫的破裂，美聯儲的降息，戰爭恐攻的供給擔憂，以及中國跟印度的崛起導致石油的需求增長，讓油價在那時候飆了將近10倍；而這樣一路到2008年爆出金融危機，需求下降，才終於讓油價回到原點！

那因爲降息會導致經濟的擴張，所以油價在後續景氣好轉的時候，又開始了一波強烈的上漲，一直到2014年美國頁岩油供給過剩，才導致油價又開始下跌！

雖然過程中石油輸出國組織有做一些減產協議，使價格回升；但好景不長後來又遇到疫情的影響，導致很多國家開始封境鎖國，這又讓需求大降，油價大跌！當然後來因為疫情好轉，經濟復甦，低利環境，加上需求提升，所以這又讓油價開始回穩！

因此我們知道了，基本上油價的部份會受到更多地緣政治，或是供需的增減給左右；所以在判斷升降息循環對油價影響的時候，可以加上經濟是硬著陸，還是軟著陸？如果經濟沒有太糟或沒有那種特別嚴重的黑天鵝事件的話，那我認為降息或低利率環境，確實是有助於油價上漲的！

目前沒有發生什麼很嚴重的經濟衰退或黑天鵝事件，我自己現在是還察覺不到什麼很嚴重的衰退，尤其現在其實石油輸出國組織也有說，短期會放緩供給，供給放緩，加上降息循環，不就比較容易讓油價產生短期的支撐嗎？所以確實短線上來說油價是值得我們去期待有沒有反彈行情的！

那既然油價有機會會反彈，以台股ETF為例...我們有哪些標的是可以去觀察的？

沒錯，那就是期元大S&P石油（00642U），如果仔細觀察的話其實可以發現，它現在的價格也是逐漸接近關鍵區域的，後續如果價格來到14.5元左右，都是可以去開始尋找轉勢的地方，但切記一定要等待轉勢才可以進場，不要價格一來就直接買，直接買價格它還沒有經過驗證，那其實它大機率還是會延續修正的行情！

任何的操作上，基本面判斷好之後，接著就一定要透過價量分析的方式去找到合理的入場點，尤其像這種沒有配息純粹專注在賺價差的標的，那價格的進場點位跟防守時機就會顯得更加重要，因為只要一套牢，一買在不對的位置，那所浪費的就不單單只是金錢，更是你的青春！

降息來了除了債券之外，其實黃金跟石油也是值得大家去觀察的投資標的，只不過這一類的標的它沒有配息，價格波動比較大，而且受到地緣政治的影響也會比較敏感！

因此在操作上一定要先衡量自己的風險屬性或投資目標再來選擇，那是你的話會布局債券黃金、石油還是都不要呢？

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 小童 x Happy Trading Life 授權，未經同意禁止取用轉載。

債券ETF 暴力升息 石油 經濟衰退 聯準會 通膨 避險 降息 黃金

小童 x Happy Trading Life

追蹤

延伸閱讀

降兩碼00687B價格還回檔？趁剛除息更該加碼布局！ 法人：別錯過聯準會給的送分題

降息2碼…中長債沒噴出去反而跌？達人：不只結果決定漲跌…還會看更長期的利率預期

無腦買006208、00692…不看盤、不用懂財報、不花時間選股！存5年合計損益率賺56％

00919+00878每月幫加薪3萬…小資男今年準備退休 超狂存股張數曝

相關新聞

千萬不要「借貸存股」會出現5種不良反應！ 存股哥：槓桿是為讓生活更好別盲目亂開

奉勸大家千萬不要輕易嘗試借貸存股，請三思而後行，否則你可能會跟我一樣，出現以下幾個症狀...

哪時能入場？Fed降息台股大漲 分析師曝「最佳買點時機」

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼，台股19日開低走高，大漲363.85點，收在22,042.69點，收復月線，法人認為降...

Fed降息2碼美股震盪收黑 台股逆風高飛突破月線反壓

美國聯準會一次降息2碼，美股四大指數震盪收黑，但台股以大漲回應，指數上漲1.68％，加權股價指數以2萬2042點作收，收...

工具機切入半導體設備還有戲？ 這兩檔爆量漲停

台股19日大漲超過300點，工具機族群也一同上漲，其中和半導體設備相關的工具機類股漲勢凌厲，百德（4563）、大量（31...

台股上漲363點重返2萬2大關 三大法人買超353億

台股19日開低走高，收在最高22,042.69點，重返兩萬二千點，上漲363.85點，漲幅1.68%，成交量3,277....

降息除債券ETF外…這兩類投資標的也漲定了？小童：是黃金跟石油！

除了債券ETF之外，其實還有兩大類的投資工具是對利率的變動非常敏感的...那就是「黃金跟石油」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。