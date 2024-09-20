降息除債券ETF外…這兩類投資標的也漲定了？小童：是黃金跟石油！

現在降息來了，人人都在瘋搶債券！

但知道嗎？除了債券ETF之外，其實還有兩大類的投資工具是對利率的變動非常敏感的...那就是「黃金跟石油」。

特別是在過去這40年的歷史當中，每一次的升息和降息，黃金跟石油都會有一套自己的走勢跟邏輯。

因此一起來深入探討，黃金和石油在面對各種升降息循環的時候，分別會有哪些表現？以及如果值得投資的話，那哪些標的是我們可以去觀察的？

黃金還會漲？

就理論而言，因黃金本身是偏向非收益性的資產，也就是大多時候它幾乎是不會配息的...當然撇除所謂的黃金定存或是其他衍生配息型商品。

至少就理論而言，你買它你是不會有現金流收益的，因此在這種沒有現金流收益的情況之下，往往降息對於黃金來說，你持有成本變低，機會成本變低，那就是一個利多。

相反的如果今天大環境都在升息，那其實你持有黃金的成本就會變高，因為市場上有其他現金流更穩定的商品，那我為什麼要買黃金？所以這時候它的需求下降，價格也會跟著下降！

黃金在1980年代美聯儲為了抑制當時的高通膨，所以選擇暴力升息，一升就直接將利率升到了將近20%。

而當時黃金價格最高來到800多美元，也因為高利率環境的壓力，所以最後黃金是腰斬下跌到300多美元...那這就可以很好的應證利率跟黃金，確實就理論上來說是會呈現反向關係的！是否就跟債券很像？

當然也有例外，1990年因為經濟衰退，有一段非常明顯的降息循環，但為什麼明明降息ㄌ黃金卻沒什麼漲呢？

最主要就是因為當時的通貨膨脹壓力並沒有非常大，因此在股市表現方面還是非常強勁，特別是當時的科技股已經快要慢慢崛起，那這時候就吸引了更多的資金去流入股市而不是黃金！

大牛市開始！

那就這樣一路落寞到西元兩千年，科技泡沫的破裂、美聯儲的降息，轉勢形態的確立，從那時候開始黃金就正式進入長期的牛市循環，而這中間也一路跟隨著利率下降，黃金上漲的理論來去波動。

當然其中有幾次雖然是升息的，但黃金卻也照樣上漲，那就是因為遇到像是911恐怖攻擊、伊拉克戰爭或是近期的烏俄戰爭...等等的；避險需求而推高黃金的價格。

所以我們可以確定了，至少就大方向來說，其實黃金現階段雖然已經漲那麼多了，但它還是易漲難跌的，頂多呈現高檔震盪，然後一直到下一次升息開始！

但如果是我的話，現在不會去買台灣相關的黃金ETF，因為..

第一個：成本太高 第二個：沒有配息 第三個：目前的基期我寧願選債券，甚至去布局股市，因為債券ETF至少有穩定的金流，而要賺價差的話，以美股而言常年的平均報酬又會比黃金高；所以黃金我自己是建議，要買就買實體或是數位的；ETF的話就先不用考慮！

降息的話...油價會？

接著進到石油的部份，石油相比黃金來說，價格的走勢會更複雜！因為不僅會受利率的影響而已，還會受到國際市場的供需，跟地緣政治的左右，所以確實會比較複雜！

但根據歷史走勢來分析，因為油價在1980年受到中東局勢的影響，進而縮減了供給，供給一減少，當時布蘭特原油從10元飆到40元，整整翻了4倍！

這部份就如同剛剛我們前面在講黃金的時候所分享的一樣，因油價飆高，通膨飆高，聯準會不得不選擇暴力升息來抑制那翻了4倍的油價。

因此在高利率環境之下，經濟放緩，需求下降，自然油價才比較容易的開始回落！

這中間1991年因為有受到海灣戰爭的影響，所以短期油價是又往上飆升的，但隨著戰爭結束供給恢復；以及亞洲金融危機導致的需求下降，這一來一往讓油價又再次回到低檔！

跟黃金一樣油價在兩千年，因為科技泡沫的破裂，美聯儲的降息，戰爭恐攻的供給擔憂，以及中國跟印度的崛起導致石油的需求增長，讓油價在那時候飆了將近10倍；而這樣一路到2008年爆出金融危機，需求下降，才終於讓油價回到原點！

那因爲降息會導致經濟的擴張，所以油價在後續景氣好轉的時候，又開始了一波強烈的上漲，一直到2014年美國頁岩油供給過剩，才導致油價又開始下跌！

雖然過程中石油輸出國組織有做一些減產協議，使價格回升；但好景不長後來又遇到疫情的影響，導致很多國家開始封境鎖國，這又讓需求大降，油價大跌！當然後來因為疫情好轉，經濟復甦，低利環境，加上需求提升，所以這又讓油價開始回穩！

因此我們知道了，基本上油價的部份會受到更多地緣政治，或是供需的增減給左右；所以在判斷升降息循環對油價影響的時候，可以加上經濟是硬著陸，還是軟著陸？如果經濟沒有太糟或沒有那種特別嚴重的黑天鵝事件的話，那我認為降息或低利率環境，確實是有助於油價上漲的！

目前沒有發生什麼很嚴重的經濟衰退或黑天鵝事件，我自己現在是還察覺不到什麼很嚴重的衰退，尤其現在其實石油輸出國組織也有說，短期會放緩供給，供給放緩，加上降息循環，不就比較容易讓油價產生短期的支撐嗎？所以確實短線上來說油價是值得我們去期待有沒有反彈行情的！

那既然油價有機會會反彈，以台股ETF為例...我們有哪些標的是可以去觀察的？

沒錯，那就是期元大S&P石油（00642U），如果仔細觀察的話其實可以發現，它現在的價格也是逐漸接近關鍵區域的，後續如果價格來到14.5元左右，都是可以去開始尋找轉勢的地方，但切記一定要等待轉勢才可以進場，不要價格一來就直接買，直接買價格它還沒有經過驗證，那其實它大機率還是會延續修正的行情！

任何的操作上，基本面判斷好之後，接著就一定要透過價量分析的方式去找到合理的入場點，尤其像這種沒有配息純粹專注在賺價差的標的，那價格的進場點位跟防守時機就會顯得更加重要，因為只要一套牢，一買在不對的位置，那所浪費的就不單單只是金錢，更是你的青春！

降息來了除了債券之外，其實黃金跟石油也是值得大家去觀察的投資標的，只不過這一類的標的它沒有配息，價格波動比較大，而且受到地緣政治的影響也會比較敏感！

因此在操作上一定要先衡量自己的風險屬性或投資目標再來選擇，那是你的話會布局債券黃金、石油還是都不要呢？

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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