聽新聞
0:00 / 0:00

8月股災 嚇跑螞蟻雄兵

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

8月全球鬧股災，嚇退台股螞蟻雄兵。中央銀行昨（19）日公布8月金融情況，散戶信心指標—證券劃撥存款餘額雖終止連兩降，8月為3兆4,979億元，月增215億元，但央行經研處副處長曹體仁指出，因8月股市修正，若觀察旬平均，證券劃撥存款單月大減425億元、降至3兆4,714億元，為四個月低點。

曹體仁說明，雖然8月證券劃撥餘額呈現月增，但旬平均為大減，兩者數字出現差異主要是「資金落點的問題」，股市在7月中旬達到高點，接著往下走，7月底與8月初歷經較大幅度的下修，導致股市交易熱度降溫，8月平均股價指數從23,240點下滑至21,852點，單月驟跌1,388點。

不只如此，股市平均成交值也從4,701億元萎縮至3,722億元，單月大減979億元；融資餘額由4,379億元下滑至4,149億元，月減230億元，股市呈價量齊跌。

央行統計顯示，8月全球股市大跌，令投資人心有餘悸、紛紛縮手觀望。8月散戶股市成交占比，由前一個月的54.1%降至53.3%，外資則是從32.5%升至35.4%。

央行資料顯示，8月外匯存款餘額9兆728億元，月減2,583億元，曹體仁分析，主要有兩原因，一是新台幣升值，二是有企業與個人動用外匯存款、到海外購買債票券。

央行 散戶

延伸閱讀

歐洲車市慘！8月銷量下探三年低點 電動車銷量暴跌44%

越南股市獲經濟數據鼓舞 中長期指數正向看待

東友8月EPS 0.17元 本季將轉盈

券商8月淨利減三成

相關新聞

台股絕地反攻 收復三關卡 外資轉買271億、大舉敲進台積

美聯準會（Fed）降息2碼，台北股匯市同慶，外資昨（19）日買超現貨271億元，並敲進台積電73.4億元，帶動股價擺尾漲...

哪時能入場？Fed降息台股大漲 分析師曝「最佳買點時機」

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼，台股19日開低走高，大漲363.85點，收在22,042.69點，收復月線，法人認為降...

Fed降息2碼美股震盪收黑 台股逆風高飛突破月線反壓

美國聯準會一次降息2碼，美股四大指數震盪收黑，但台股以大漲回應，指數上漲1.68％，加權股價指數以2萬2042點作收，收...

工具機切入半導體設備還有戲？ 這兩檔爆量漲停

台股19日大漲超過300點，工具機族群也一同上漲，其中和半導體設備相關的工具機類股漲勢凌厲，百德（4563）、大量（31...

台股上漲363點重返2萬2大關 三大法人買超353億

台股19日開低走高，收在最高22,042.69點，重返兩萬二千點，上漲363.85點，漲幅1.68%，成交量3,277....

8月股災 嚇跑螞蟻雄兵

8月全球鬧股災，嚇退台股螞蟻雄兵。中央銀行昨（19）日公布8月金融情況，散戶信心指標—證券劃撥存款餘額雖終止連兩降，8月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。