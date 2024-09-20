8月股災 嚇跑螞蟻雄兵

8月全球鬧股災，嚇退台股螞蟻雄兵。中央銀行昨（19）日公布8月金融情況，散戶信心指標—證券劃撥存款餘額雖終止連兩降，8月為3兆4,979億元，月增215億元，但央行經研處副處長曹體仁指出，因8月股市修正，若觀察旬平均，證券劃撥存款單月大減425億元、降至3兆4,714億元，為四個月低點。

曹體仁說明，雖然8月證券劃撥餘額呈現月增，但旬平均為大減，兩者數字出現差異主要是「資金落點的問題」，股市在7月中旬達到高點，接著往下走，7月底與8月初歷經較大幅度的下修，導致股市交易熱度降溫，8月平均股價指數從23,240點下滑至21,852點，單月驟跌1,388點。

不只如此，股市平均成交值也從4,701億元萎縮至3,722億元，單月大減979億元；融資餘額由4,379億元下滑至4,149億元，月減230億元，股市呈價量齊跌。

央行統計顯示，8月全球股市大跌，令投資人心有餘悸、紛紛縮手觀望。8月散戶股市成交占比，由前一個月的54.1%降至53.3%，外資則是從32.5%升至35.4%。

央行資料顯示，8月外匯存款餘額9兆728億元，月減2,583億元，曹體仁分析，主要有兩原因，一是新台幣升值，二是有企業與個人動用外匯存款、到海外購買債票券。