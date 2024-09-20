台股絕地反攻 收復三關卡 外資轉買271億、大舉敲進台積

美聯準會（Fed）降息2碼，台北股匯市同慶，外資昨（19）日買超現貨271億元，並敲進台積（2330）73.4億元，帶動股價擺尾漲19元收960元，領先大盤收復季線，拉抬大盤終場漲363點收22,042點，收復22,000點、月線、半年線等三大關卡。

主要亞幣升貶互見，新台幣匯率早盤跟隨日圓匯率走貶，後在出口商大舉拋匯助陣下由貶轉升。終場升值0.8分、收在31.932元，總成交量擴增至25.46億美元。匯銀主管指出，聯準會大舉降息2碼後，未來的降息步調仍將牽動主要亞幣走勢，預估短期內，新台幣匯率維持31.8元至32.2元的偏升震盪格局。

三大法人昨日同步買超台股358.5億元，外資因美國降息，國際資金回流亞股，單日買超271億元，終止連二賣，9月以來提款金額縮減至1,812.4億元；外資在台指期留倉淨空單減少213口，略降至30,264口，仍維持一定的避險部位。

投信單日加碼27.3億元，連24買、累計買超1,037.4億元，蓄勢挑戰連續26日買超的史上第五長紀錄；自營商回補60億元，連三賣止步；八大公股行庫逢高調節92.8億元，為往後護盤儲備銀彈。

展望後市，群益投顧董事長蔡明彥、華南投顧董事長儲祥生等指出，Fed降息干擾因素緩解，有利市場買盤回籠，台股後續將先回補9月4日空方缺口，進而挑戰上檔季線壓力區，但美國總統大選前，仍以大區間整理格局機率較大。

凱基投顧董事長朱晏民認為，台股過去一個月「關關難過關關過」，如今僅剩美國大選的不確定性，研判大盤探底危機已過，考量變數釐清才有利指數彈升，建議可在選前震盪過程中，進行中長期布局。

Fed決議一口氣降息2碼，昨日主要亞股全面走揚，台股開平走高收最高，成交量略降至3,349億元。盤面權值股漲多跌少，權王台積電獲投信持續加碼，及外資、自營商反手回補，股價由早盤最低936元、跌5元，在10點過後一路震盪走高，最後一盤更在特定買盤砸62.2億元敲進6,482張下，收在960元，K棒一紅吃三黑，收復季線，成為推動台股收復22,000點主要功臣。

降息利多提振高價股評價，並吸引法人及大戶搶補，昨日千金股除力旺外，其餘紅光滿面，M31強漲53元收1,015元重返千元價位，盤面再現15千金榮景。