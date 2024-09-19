就市論勢／半導體、蘋鏈、綠能 聚焦

盤勢分析

聯準會決議降息2碼，主要是為了穩定就業市場，而非因應經濟衰退危機，預估全年降息4碼符合市場預期。美國通膨持續降溫背景下，未來聯準會決策關鍵將轉為就業數據。

聯準會降息循環啟動，有利股市評價提升。另外，降息後需密切關注美國ISM製造業PMI指數，若製造業景氣未持續惡化或衰退幅度逐漸收斂，並在兩至三個月後重新回到榮枯線50以上，景氣開始復甦，經濟前景出現較明確的正向訊號，有望帶動股市重啟一波行情，使台股第4季震盪向上。

投資建議

在市場無重大風險的情況下，若台美經濟數據如預期，台股第4季有望繳出不錯表現。因此，短線台股整理時，建議逢低布局具投資潛力類股。產業方面，看好半導體、AI供應鏈新進者、蘋果供應鏈及綠能等族群。

英特爾擴大釋單台積電，並從明年提早至今年第4季，使台積電在今年美元營收成長近三成下，明年仍有望保持高成長。雖然目前多數AI族群利多已經反應在股價上，但基本面仍為正向，AI需求保持強勁，未來將有更多製程導入COWOS，有利供應鏈營運。在台股大盤止穩的狀況下，AI族群仍有望小幅反彈，並以新打進AI供應鏈的廠商，最具投資潛力。

對於蘋果新機題材，觀察後續消費者對Apple intelligence實際導入的反應。若反饋較佳，蘋果新機在中高階手機方面仍有表現機會。反之，較大的換機周期將落在明年，推估屆時將有較大的產品規格更新及變動，為受惠供應鏈帶來商機，則選擇淡季布局相關類股。