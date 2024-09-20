光通訊、砷化鎵股 紅火

美聯準會（Fed）啟動降息循環，台股昨（19）日反彈收復22,000點，盤面光通訊、砷化鎵、銅箔基板等三大電子次族群積極表態，聯亞（3081）、穩懋、台光電等相關指標強勢點火，匯聚多頭人氣。

Fed宣布降息2碼，為2020年3月以來首見，主席鮑爾並警告勿將2碼降幅視為常態，美股四大指數尾盤震盪下跌，但盤後期貨電子盤展開反彈走勢，提振市場信心，台股昨日受惠三大法人同步買超，重登月線關卡。

盤面題材個股或族群各自表態，光通訊、砷化鎵、銅箔基板等吸引買盤青睞，躍居短多焦點，聯亞、聯光通、穩懋、華星光、眾達-KY、台燿、全新、宏捷科、台光電、聯茂等個股，單日漲幅達1.8%至9.7%不等。

歐美網通大廠釋出電信商終端需求可望於今年下半年落底、人工智慧（AI）需求持續熱絡等利多訊息，加上矽光子題材未歇，光通訊族群近期轉強上攻，聯亞昨日攻頂收235.5元，改寫波段高點，聯光通、華星光、眾達-KY等同步創高。

股價已整理一段時間砷化鎵族群，除拜iPhone 16全系列使用Wi-Fi 7，帶動出貨增加外，凱基投顧認為，Skyworks的iPhone新機RFFE市占由高通及Qorvo瓜分，預估穩懋、全新為此一供應鏈變化的受惠者，昨日醞釀低檔走強。

台燿8月營收締造歷史新猷，優於預期，主因800G交換器及AI等高階產品出貨提升，第3季營收可望續創單季新高，毛利率亦有機會走揚，投信買盤近期積極卡位，昨日股價漲5.4%收184元，另一檔銅箔基板股台光電反彈3.7%收475元，站穩所有均線。