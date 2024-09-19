證交所與資誠聯合會計師事務所 攜手合作推動優質企業上市

臺灣證券交易所為持續推動臺灣資本市場的發展，吸引優質企業上市，提升我國資本市場的競爭力，今(2024)年自9月起與四大聯合會計師事務所共同規畫一系列「推動優質企業上市」專題交流座談會。首場座談會在9月19日展開，由證交所攜手PwC資誠聯合會計師事務所於台中日月千禧酒店舉辦推動優質企業上市座談會，多家有上市申請(IPO)意願的公司踴躍與會，現場反應熱烈。

證交所總經理李愛玲在會中發表演說，為打造優質且具特色性的資本市場，致力為企業提供優質服務，證交所結合一般板及創新板雙引擎的力量，服務不同營運階段的企業，期能充分發揮籌資平台功能，吸引資金挹注。證交所歷經各階段轉型，已發展成為上市企業質量並重、商品豐富多元，以及自然人與法人兼顧的市場。

2024年上半年成交日均值達4,300億元創下新高，世界排名第九名，為台灣經濟繁榮的中流砥柱，亦是國際曝光度高的市場。未來台灣資本市場將運用豐沛人才及技術等優勢，透過產業整合及驅動創新，積極朝向數位經濟發展，創造及滿足更多型態的新經濟需求，並推出ESG數位平台輔助產製永續報告書功能等服務，帶動台灣產業轉型、國際競爭力提升。

資誠聯合會計師事務所台中所所長徐建業致詞表示，台灣資本市場具備國際競爭優勢，產業創新能力亦表現卓越，台中位處台灣產業發展重鎮之一，具多樣化產業結構與扎實創新技術能力，為精密機械、新興環保材料、工具機和自行車及零組件等重要產業聚落，而協助在地隱形冠軍進入資本市場亦是交易所及資誠重要使命。

會中除由證交所上市服務團隊介紹台灣資本市場現況及IPO流程，並由資誠團隊分享「從資本市場看企業永續轉型」議題，說明ESG永續浪潮及減碳淨零等議題加速企業邁向淨零轉型之路，企業在永續議題上的策略和行動，也將高度影響投資人的投資決策。這次座談會並邀請到上市公司來億興業公司副發言人黃裕文協理，分享申請上市過程及上市後對公司整體助益，為這次座談會亮點。

2024年向證交所申請初次上市的產業類別橫跨綠能環保、航空運輸、生技醫療、數位雲端等領域，證交所預期年底前也還有其他公司將陸續提出IPO申請，未來將持續投入更多的資源，以具體行動支持企業及市場發展，期盼吸引更多不同領域的優質企業加入資本市場，擴大資本市場規模。