外資買超271億元 竟買超這檔15.31萬張、連14買

台股19日開低走高，收在最高22,042.69點，上漲363.85點，三大法人同步買超，尤以外資買超271.06億元最多，買超新光金（2888）達15萬3,105張，高居個股買超冠軍，其次則是買超開發金64,377張，但中信金（2891）及台新金（2887）則遭外資賣超。

台股早盤以21,675.4點小幅開低，一度下滑至21,656.66點，但在10時過後開始往上拉升，突破22,000點，終場收在最高22,042.69點，上漲363.85點，漲幅1.68%，收復月線。

三大法人買超353.08億元，包括外資買超271.06億元，投信買超21.93億元，自營商買超（合計）60.08億元，其中自營商（自行買賣）買超47.99億元，自營商（避險）買超12.09億元。

台股盤中走強，台積電（2330）以960元收盤，上漲19元，漲幅2.01%，收復季線；聯發科（2454）收1,120元，漲幅1.35%，鴻海（2317）收176.5元，漲幅1.43%；IP股也普遍上漲，創意（3443）收1,020元，漲幅2.2%，M31（6643）重回千金股，收1,015元，漲幅5.5%；金融股受惠美國降息，國泰金（2882）、開發金（2883）、富邦金（2881）都上漲逾2%，新光金漲幅3.25%，收12.7元。

統計外資買超前十大個股依序是新光金、開發金、長榮航、國泰金、群益優選非投等債、元大台灣價值高息、長榮、富邦金、三商壽、潤泰新等；金融股占5檔，外資買超前兩名都是金融股；另外，外資買超國泰金23,105張，買超富邦金10,159張，買超三商壽9,168張。

統計外資賣超前十大個股依序是元大台灣50反1、中信金、台新金、群益台灣精選高息、日月光投控、華邦電、華航、台灣大、凱基優選高股息30、國泰20年美債正2。

外資賣超元大台灣50反1達21,459張，居賣超個股冠軍；中信金則遭外資賣超18,171張，賣超台新金15,618張；相較於外資持續買超新光金，中信金及台新金則是遭到外資賣超。