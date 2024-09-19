工具機切入半導體設備還有戲？ 這兩檔爆量漲停

台股19日大漲超過300點，工具機族群也一同上漲，其中和半導體設備相關的工具機類股漲勢凌厲，百德（4563）、大量（3167）爆量大漲，雙雙攻上漲停板，百德更創下歷史新高，收119元；大銀微系統（4576）、易發（6425）也亮燈漲停，東台（4526）尚在處置中，但也強漲逾7%。

百德股價漲勢兇猛，自8月以來已飆漲75%，這兩天更連拉兩根漲停，今爆出超過2萬張成交量，漲停排隊買單超過2萬張；大量也創下波段新高106元，準備挑戰歷史高價111.5元，今日成交量將近3萬張。

百德8月營收2.97億元，月增10.17%，年增33.16%；累計前8月營收20.74億元，年增30%。

百德受惠併購Winbro效益顯現、工具機事業回溫，第2季營益率來到12.16%，年增2.28個百分點，且為2015年第2季以來新高，每股稅後純益從去年同期的0.84元增至1.08元；上半年每股稅後純益亦由去年同期1.23元增加至1.95元，創近六年同期新高。

百德近期接單以歐美航太、能源及風力發電等產業為主，目前在手訂單超過15億元，今年底前訂單滿載。儘管下半年景氣尚無復甦跡象，但百德預期下半年營運將與上半年相當，全年營收、獲利力拚較去年成長。

半導體業務方面，已打入美國半導體設備龍頭廠供應鏈，出貨半導體前端晶圓雷射鑽孔設備。

大量在半導體量測、AoI檢測及自動化解決方案布局完整，更掌握先進封裝CoWoS所需設備訂單。受惠 AI 伺服器需求攀升，高階 PCB 及半導體後段的先進封裝需求增加，AOI機台接單動能強勁，大量今年第2季合併營收4.9億元，季增22.9%，年增91.4%，EPS由虧轉盈，為0.31元。

大量營收自5月開始呈現年月雙增，6~8月營收年增率更超過100%，累計前8月營收13.33億元，年增90.61%。