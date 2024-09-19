哪時能入場？Fed降息台股大漲 分析師曝「最佳買點時機」

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼，台股19日開低走高，大漲363.85點，收在22,042.69點，收復月線，法人認為降息有利於資金寬鬆，有望在進入第4季後展開樂觀作夢行情；有分析師坦言，目前仍存在美國總統大選的不確定因素，9月底前大盤恐將呈現整理格局，預期10月才是好的買點。

FOMC會議結果降息2碼，美股周三震盪反映，台股19日開低震盪走揚，終場指數大漲363.85點，漲幅1.68%，成交量能擴大至3,277.09億元，指數收在22,042.69點，一舉突破月線之上，也帶動5日、10日均線上彎。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，本次市場以預防性降息解讀聯準會的降息舉措，過去聯準會降息目的，主要分為衰退性降息和預防性降息兩類，區別在於降息時美國經濟是否已進入衰退。

柯鴻旼表示，衰退性降息常發生於經濟出現衰退後被用於刺激經濟，如2020年、2007年，預防性降息則見於經濟尚未發生衰退，為了防範衰退風險；從降息的節奏看，預防性的降息幅度小、持續時間短、降息次數少。

柯鴻旼指出，從歷史經驗來看，過往美國失業率上升速度加速，往往導致衰退機率大幅提高，然而在疫情過後，美國失業率結構已出現出乎經濟學家預測的發展，因此聯準會主席鮑爾適度回應市場疑慮，重申未來仍會隨經濟狀況發展而調整貨幣政策，也反映出接下來美國的經濟數據，特別是就業相關數據仍為相當重要的觀察指標。

柯鴻旼認為，台股9月初打了第二隻腳，雖然近期融資餘額略升至3,100億元，且5日成交量縮至2,600億元上下，但整體籌碼已相對穩定，加上降息有利於資金寬鬆，預料在AI的帶動之下，台股2025年上半年的營收獲利可期，有望見到進入第4季後展開樂觀作夢行情，投資主軸仍以AI、半導體雙主軸為優選。

證券分析師張陳浩則是坦言，美國總統大選的不確定因素仍將影響股市的表現，預期在9月底前恐仍是整理的走勢，不過，隨著Fed降息，熱錢流入，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、金融股等，不用等待選舉的結果，目前都是可以留意的布局標的，金融股看好具債券回沖利益的國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、13元以下的新光金（2888）、台新金（2887）等。

張陳浩表示，10月將是進場買進的好時點，看的標的包括AI的矽光子、伺服器、散熱等；蘋概股則是包括PA、大立光（3008）、玉晶光（3406）；還有與大陸電動車有關的電動車概念股。