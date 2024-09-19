台股上漲363點重返2萬2大關 三大法人買超353億
台股19日開低走高，收在最高22,042.69點，重返兩萬二千點，上漲363.85點，漲幅1.68%，成交量3,277.09億元，三大法人買超353.08億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超271.06億元，投信買超21.93億元，自營商買超（合計）60.08億元，其中自營商（自行買賣）買超47.99億元，自營商（避險）買超12.09億元。
台股今日表現強勢，突破月線，台積電（2330）收960元，漲幅2.02%，聯發科（2454）收1,120元，漲幅逾1%，鴻海（2317）收176.5元，漲幅1.44%。IP股也普遍上漲，創意（3443）收1,020元，漲幅逾2%，M31（6643）重回千金股，收1,015元。金融股受惠美國降息趨勢啟動，國泰金（2882）、開發金（2883）、富邦金（2881）皆上漲逾2%，新光金（2888）漲幅逾3%。
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