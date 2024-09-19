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Fed降息2碼美股震盪收黑 台股逆風高飛突破月線反壓

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
美國降息2碼，美股四大指數收黑，台股等亞股上漲回應。聯合報系資料照
美國降息2碼，美股四大指數收黑，台股等亞股上漲回應。聯合報系資料照

美國聯準會一次降息2碼，美股四大指數震盪收黑，但台股以大漲回應，指數上漲1.68％，加權股價指數以2萬2042點作收，收在當天最高點，指數大漲363點，成交量3277億元。大盤指數站回2萬2千點整數關卡，且一舉突破月線反壓，並帶動5日線及10日線走揚。

聯準會宣布降息2碼後，美股不買帳，S&P500終止連7紅，但台股開盤即漲，且上午10時開始指數竄揚，且持續走高，以大長紅K之姿，突破上方多道反壓，亞股也都走揚，日經指數漲幅逾2％。

保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，台股9月初打了第二隻腳，雖然近期融資餘額略升至3100億元，且5日成交量縮至2600億元上下，整體籌碼已相對穩定，加上降息有利於資金寬鬆，預料在AI的帶動之下，台股2025年上半年的營收獲利可期，有望見到進入第4季後展開樂觀作夢行情，投資主軸仍以AI、半導體雙主軸為優選。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，台股今年因AI題材加持，在台積電、鴻海、聯發科等權值股助攻下，指數年中衝出2萬4千點新高。台積電今年全心投入CoWos製程，從明年的訂單量來看，台積電獲利成長可期；鴻海作為電子代工龍頭，在全球布局、上下游整合以及資金規模有絕對優勢，被法人視為AI伺服器最大贏家；聯發科10月預計推出天璣9400旗艦系列晶片，效能相較於前代估計將提升40%，讓投資人充滿期待。

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