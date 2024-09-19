料美兩年降8碼 渣打：金融業受惠寬鬆、短線不宜追高債

美國聯準會（Fed）9月決議降息2碼（1碼為0.25個百分點），根據最新的「利率點狀圖」顯示，預期今年年底將再降息 2 碼，接近原先市場的定價。到 2025 年底，聯邦資金利率可能將再降息 4 碼，而 2026 年將降息 2 碼，預估長期中性利率將落在 2.9% 左右。

人工智慧持續驅動科技業成長 金融業仍可能受惠於寬鬆週期

渣打首席投資辦公室 (Chief Investment Office)（以下稱「渣打CIO」）維持對於美國經濟軟著陸的核心觀點，而軟著陸的經濟前景輔以降息環境，以歷史數據而言將有利於股市中長期表現。

聯準會降息循環將有助緩解今年以來美國股市的動力引擎，包括科技和通訊服務行業。目前針對人工智慧的投資尚在基礎建設階段，對於數據中心、軟體開發和高端半導體需求穩步增長，預期未來對於AI技術應用層面將進一步擴大；儘管前段時間科技股漲多後出現修正和波動，渣打CIO認為該行業仍具備進一步擴展的潛力。

金融行業亦是本輪寬鬆週期中值得留意的行業。在軟著陸降息的情境下，銀行貸款量可能有所成長，資本市場可能更加活絡使得非利息收入(如金融業手續費收入)上升，可能抵消淨利息收入的部分跌幅，且該行業評價面尚處合理水平，對於該行業帶來支持。

反映降息利多 渣打壓新興市場美元政府債、惟短線不宜追高

在過去的寬鬆週期中，成熟市場高評級債券多有不錯的回報。然而本次降息啟動前，市場近期已隱含年底前將降息100個基點(1個百分點)的預期，美國十年期公債殖利率已跌破自去年12月以來的支撐關卡3.8%。因此，儘管降息為債券提供資本利得前景，在配置方面，選擇對利率敏感的債券種類可能是關鍵。

渣打CIO的觀點中，相對看好對殖利率下降敏感的新興市場美元政府債，另外雖然成熟市場投資級政府債看法中性，但考量到美國長天期公債年初至今表現落後期限較短的公債，隨著聯準會開始降息週期，美國20年期以上的公債可能提供價格追趕的空間。不過，債券市場近期走勢可能過度反映市場擔憂，短線上投資者不需要急於追高債券。

除了考量資本利得機會，渣打CIO認為投資人持有高評級優質債券或許能為投資組合帶來較多的保護。即便經濟前景核心情境是軟著陸，但硬著陸的風險也不容小覷，特別是今年地緣政治與美國大選為市場增添了不確定性。

美元走弱 惟避險情緒支撐

回顧歷史上主要貨幣表現，美元通常會在聯準會首次降息前開始走弱，而日圓、澳幣通常會在聯準會寬鬆週期開始後小幅走強。渣打CIO在未來三個月內適度的看淡美元，並預期澳幣與日圓將相對受惠。澳洲央行在近期預期維持現行利率水平將為澳幣提供持續的支持。日本央行在國內經濟數據有所好轉後，對於升息的態度轉為積極，有助於支撐日圓升值走勢。

雖然美元短期前景偏弱，但有幾個因素可能使美元跌幅收斂。首先是各國央行的利率政策，主要央行中僅日本央行有進一步升息的打算，其他如歐洲央行、瑞士央行、英國央行、加拿大央行、紐西蘭央行等主要央行預期都可能在2025年進一步降息以支持國內經濟，聯準會與其他主要央行利差對匯率影響已反應在目前的價格中。市場持續關注衰退風險，其帶來的避險情緒對於美元是另一個支撐因素。最後，目前而言美國的企業基本面仍為強勁並持續支持經濟軟著陸情境，國際資金對於美股的支持可能也將限制美元跌幅。

總結來說，聯準會進入降息週期之際，投資者應該考慮保持高評級債券的配置，靈活調整股票投資，並密切關注外匯市場和黃金的走勢。