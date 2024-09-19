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電子接棒 台股甩尾收漲363點站上22000點

中央社／ 台北19日電

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼（0.5個百分點），消除市場不確定性因素，台股今天震盪走高，台積電盤中翻紅力挺，尾盤逾323億元大單敲進，指數終場上漲363.85點，收在今天最高22042.69點，成交值新台幣3277.09億元。

代表中小型股的櫃買指數早盤發動攻勢，終場上漲1.81%；電子族群午盤接棒演出，終場漲1.86%。傳產族群的營建、航運、鋼鐵、塑膠同步上揚，分別上漲2.54%、1.04%、0.53%、1.07%。

晶圓代工廠台積電開低走高，終場上漲2.02%，收960元，回到季線約956元之上。鴻海、聯發科分別收漲1.44%、1.36%。

人工智慧（AI）概念股回神，廣達終場上漲1.2%，收253元；英業達漲3.18%，收43.85元。

股價超過千元的高價股出現「十五千金」，股王信驊上揚2.72%，收在4340元；股后大立光漲3.99%，收2605元。

營建類股多數走高，名軒勁揚8.42%，收77.3元；興富發漲5.45%，收54.2元；遠雄漲3.95%，以79元作收。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪表示，美國聯準會啟動降息循環後，台股今天重回主流格局，包括AI、台積電設備廠、散熱等族群都有表現，後續等到美股回穩及外資回頭，對台股會有些幫助。

台積電 美國聯準會

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