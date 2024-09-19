台股彈363點收22,042點、站上月線 台積電漲19元收960元

台股19日順利站上月線、半年線，目前上檔唯一遭季線（22,347點）反壓，終場收22,042.69點，漲363.85點、漲幅1.6%，成交金額3,277.0億元。另外，櫃買指數收漲1.8%。台積電（2330）收960元、漲19元。

科技族群方面集體走揚，除台積電上攻外，還有高力（8996）、緯穎（6669）、世芯-KY（3661）、智原（3035）、研揚（6579）、英業達（2356）、勤誠（8210）、廣明（6188）、創意（3443）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等。

其他強勢族群還包括：光學族群的大立光（3008）、亞光（3019）、玉晶光（3406）、今國光（6209）；自行車族群的巨大（9921）、美利達（9914）、日馳（1526）；機殼族群的迎廣（6117）、晟銘電（3013）、振發（5426）、翔耀（2438）等紛紛走揚。

另外，在今日成交量排行榜上，量大又收漲停的人氣股包括：承啟（2425）、盟立（2464）、創惟（6104）、映泰（2399）、大立（4716）、百德（4563）、精湛（2070）、大量（3167）等。

美國聯準會決議降息兩碼，全年預計降息四碼，顯示在通膨逐步下滑之際，就業放緩風險已為聯準會另一個高度關注重點，且根據點陣圖顯示，今年仍有降息二碼空間，有利風險資產評價提升。

法人分析，台股技術面來看，由於成交量遲遲無法放大，指數仍受制於月均線反壓；加上季均線呈現下彎，因此在量能無法有效放大下，仍建議嚴控持股、汰弱留強，中線仍為區間橫盤格局，靜待底部成型。盤面資金聚焦光通訊/CPO、先進半導體設備、能源、重電等表現較強。

根據TPCA統計，受惠於AI伺服器、衛星通訊、車用電子的強勁需求，以及手機與記憶體市場的溫和復甦，台灣PCB第2季產值達新台幣1,908億元，年增12.7%。展望2024年下半年，隨著AI、衛星通訊及等持續發展，預期全年成長8.3%，因此，下半年營運旺季效應可期。