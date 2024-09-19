Fed 降息2碼 分析師曝5個買金融股的理由

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼，基準利率來到4.75~5.0%，這是Fed四年來首次降息，台股19日開低震盪後走高，盤中大漲逾200點，金融股為盤面上領攻的重要指標，分析師則是認為，金融股在5大理由支撐下，是現在就值得買進布局的標的，包括國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、台新金（2887）、新光金（2888）等都可以留意。

聯準會決策小組FOMC決議一次降息2碼，確認市場最近一周才轉向的預期正確，CNBC報導指出，扣除在新冠疫情期間的緊急降息，FOMC上次一口氣降息2碼是2008年全球金融海嘯期間。

根據「點狀圖」，決策官員認為今年底前會再降息2碼，至4.25%~4.5%，換句話說，11月和12月的會議將降25個基點；決策官員也預測明年將再降息100個基點。

針對這次降息2碼，聯準會主席鮑爾表示，別以為「這是未來降息的新步調」；鮑爾強調，這些預測不是「計畫」，但不失為決策者目前看法的一個良好起點。

Fed降息敲定2碼，台股早盤開低後先是震盪整理，隨後在金融股、權值股的台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、台達電（2308）等股出現拉抬下，大盤數往上衝，盤中大漲逾200點，金融類股盤中漲幅逾1%，富邦金、國泰金、開發金（2883）、台新金、新光金等盤中漲幅逾2%，元大金（2885）、三商壽（2867）、統一證（2855）等則是上漲逾1%。

證券分析師張陳浩分析金融股現在就可以買的理由，他強調，有壽險的金控股具有債券利益回沖利多，將是降息的最大受惠者之一，另外，金融股相對來看，位階低，且還有資本利得的挹注，都是有助股價表現的因素。

張陳浩認為，近期的金控合併炒的沸沸揚揚，台新金及中信金爭搶新光金，將進一步突顯出比價的效應，以整體金融股來說，價值有被低估；最後一個買進金融股的理由則是房貸熱到沒額度，雖然近期房市出現冷卻，但仍是量縮價穩的情況，銀行整體的放款利差相當高。

張陳浩表示，Fed降息，目前可以買進的標的除了台積電、鴻海之外，金融股也值得留意，尤其是具有壽險的金融股包括國泰金、富邦金、新光金、中信金、台新金等，尤其是 13元以下的新光金挾著合併題材，更值得觀察。