快訊

台東小米粽疑食物中毒事件 衛福部：檢出劇毒性農藥「有機磷托福松」

獨／國慶晚會韓國瑜募款卡關打通 六公股行庫合捐千萬

蘇花路廊中斷成常態 鐵公路系統性備援運輸該如何執行

聯準會降息2碼 對風險性資產仍有支撐

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

聯準會宣布降息2碼，為四年來首次降息。法人表示，此次超乎預期的降息2碼，顯示聯準會更加關注就業市場，對通膨已放下警戒心，期望在不產生資產泡沫的情況下啟動降息周期；雖然市場仍認為一次降2碼過於激進，但此僅宣示其不落後殖利率曲線（behind the curve）的行動，也有信心可以避免失業率上升，整體對風險資產而言仍有支撐。

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭表示，不論是降息1碼或2碼，均已在市場預期中，對金融市場實質影響並不大。但仍需留意降2碼後，未來是否會有持續積極的降息行動，加上日本央行亦將再升息，可能再度導致如7月份日圓套息交易平倉（carry trade unwind）匯率波動加大，導致股市的波動也加大的情形。

周曉蘭說，預期美國公債殖利率在聯準會開始降息後，短天期殖利率仍有續跌可能性，要接近降息尾聲才有可能落底；中長期美債殖利率在開始降息後，只要經濟沒有陷入衰退，10年期美債殖利率再跌空間可能有限；預期未來一年將在3.7%上下區間震盪。

周曉蘭表示，信用債表現仍相對穩健，利差變化不大，整體趨勢並未反轉。在景氣穩健且通膨走緩的前提下，未來貨幣政策方向與投資環境較為確定，有利於累積收益；目前利率水準仍在相對高檔，預期將持續吸引長期投資資金進場，債市中長期表現空間可期。

周曉蘭建議，穩健型投資人可持續聚焦於投等債，享有較長的存續期累積收益及利率走跌的潛在資本利得；積極型投資人則可布局非投等債，在信用下檔風險不大之下獲得更高收益。

殖利率 美國公債 聯準會 降息

延伸閱讀

降息2碼…中長債沒噴出去反而跌？達人：不只結果決定漲跌…還會看更長期的利率預期

Fed降息2碼 法人預期美選後再降2碼、股市投資以防禦型或優質資產為主

聯準會啟動降息循環 美總統候選人反應平靜

00687B、00679B收債息正甜…下半年還能續漲？ 關鍵在降息「這兩點」

相關新聞

「債券已反應這課學到了嗎？」 網反嗆：才兩碼開始就跳出來嘴會不會太早

降息2碼的結果是多數經濟學家預料降幅的兩倍。鮑爾表示，別以為「這是未來降息的新步調」...暗示一次降息2碼並非會是未來常態，釋出幾個月內不會大幅降息的訊息。

台股盤中漲勢擴大 勁揚逾170點突破21800點

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布降息2碼（0.5個百分點），台股今天盤中漲逾170點，最高達到21856點，收復月線，電...

降息2碼…中長債沒噴出去反而跌？達人：不只結果決定漲跌…還會看更長期的利率預期

因為中長債漲跌不是只看這次利率決定結果而已，還會看更長期的利率預期。

Fed揭牌降2碼 台股開盤小跌後走揚

台股19日開盤指數為21,675.4點，下跌3.44點。台積電（2330）開盤價為940元，下跌1元。

Fed降息2碼 法人預期美選後再降2碼、股市投資以防禦型或優質資產為主

美國聯準會一次降息2碼（1碼是0.25個百分點），幅度大於經濟學家預期，美股四大指數收黑。法人預期，年底到明年上半年，勞...

台股18日盤中指數挫逾200點 尾盤多頭大單狂敲、誰拉的？

台股18日開低走低，盤中一度重挫逾200點，但午盤過後買盤挺進，跌點逐步收斂，最後一盤更在多頭大單狂敲台積電（2330）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。