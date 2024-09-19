聯準會降息2碼 對風險性資產仍有支撐

聯準會宣布降息2碼，為四年來首次降息。法人表示，此次超乎預期的降息2碼，顯示聯準會更加關注就業市場，對通膨已放下警戒心，期望在不產生資產泡沫的情況下啟動降息周期；雖然市場仍認為一次降2碼過於激進，但此僅宣示其不落後殖利率曲線（behind the curve）的行動，也有信心可以避免失業率上升，整體對風險資產而言仍有支撐。

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭表示，不論是降息1碼或2碼，均已在市場預期中，對金融市場實質影響並不大。但仍需留意降2碼後，未來是否會有持續積極的降息行動，加上日本央行亦將再升息，可能再度導致如7月份日圓套息交易平倉（carry trade unwind）匯率波動加大，導致股市的波動也加大的情形。

周曉蘭說，預期美國公債殖利率在聯準會開始降息後，短天期殖利率仍有續跌可能性，要接近降息尾聲才有可能落底；中長期美債殖利率在開始降息後，只要經濟沒有陷入衰退，10年期美債殖利率再跌空間可能有限；預期未來一年將在3.7%上下區間震盪。

周曉蘭表示，信用債表現仍相對穩健，利差變化不大，整體趨勢並未反轉。在景氣穩健且通膨走緩的前提下，未來貨幣政策方向與投資環境較為確定，有利於累積收益；目前利率水準仍在相對高檔，預期將持續吸引長期投資資金進場，債市中長期表現空間可期。

周曉蘭建議，穩健型投資人可持續聚焦於投等債，享有較長的存續期累積收益及利率走跌的潛在資本利得；積極型投資人則可布局非投等債，在信用下檔風險不大之下獲得更高收益。