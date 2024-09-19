台股盤中漲勢擴大 勁揚逾170點突破21800點
美國聯邦準備理事會（Fed）宣布降息2碼（0.5個百分點），台股今天盤中漲逾170點，最高達到21856點，收復月線，電子權值股呈現橫盤整理，中小型股相對活潑，散熱及顯示卡族群獲買單敲進。
至10時30分左右，台股加權指數達到21823.20點，上漲144.36點，成交值約新台幣1491億元；電子類股指數上漲0.69%，金融漲0.91%。
權值股呈現休息，晶圓代工廠台積電盤中最低跌至936元，跌幅0.53%；聯發科最低1080元，跌幅超過2%。
人工智慧（AI）概念股多數走揚，廣達、緯創漲幅約0.5%，緯穎漲逾4%，勤誠上揚超過2%。
顯示卡族群受惠於升級更新需求，獲資金青睞，承啟今天亮燈漲停攻上44.75元，青雲漲逾4%，撼訊、麗臺上揚逾1%。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前指出Blackwell晶片需求仍強勁，帶動散熱族群走勢，雙鴻、奇鋐盤中皆上漲超過3%，泰碩漲逾2%。
市場傳出，蘋果紅色供應鏈科森科技因MacBook Air軸承產品出現良率及品質問題，暫緩出貨，遭蘋果轉單至台灣供應商，軸承廠新日興今天續揚逾7%，兆利漲幅約1%。
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