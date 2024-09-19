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「債券已反應這課學到了嗎？」 網反嗆：才兩碼開始就跳出來嘴會不會太早

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

美國聯準會決議將基準利率調降2碼，市場本預期降息1碼（0.25個百分點）及2碼機率呈現各50％左右，最終降息2碼的結果是多數經濟學家預料降幅的兩倍。鮑爾表示，別以為「這是未來降息的新步調」...暗示降息2碼並非會是未來常態，釋出幾個月內不會大幅降息的訊息；華爾街債券投資人沒有確實得到心裡想要的。

導致美債未延續上漲行情，長天期債券價格竟還回跌，美國10年期和30年期債券殖利率皆走升。

一名網友在PTT發文說明，很多人認為只要降息債券必漲，預期降息時買進債券ETF就會穩賺不賠，但沒料到有可能債券已經反應了市場對利息當下的預期，必須在降息的幅度比預期大的時候才有漲的空間；「但是股民會學到這個教訓嗎？還是過一陣子依然認為降息必漲，不敢賺一定賺的錢的都是蠢蛋呢」。

其他人留言「早盤已出清美債 停損出場」、「昨天進場今天停損」、「債蛙 公園集合！」、「哲粉目前還是賺的吧？」、「事實是長線一定漲，短線不一定」。

還有人留言「所以降息結束了？」、「今天跌是給進場機會的」、「眼光好短 降息只降一次嗎？」、「幾天的漲跌看債券的輸贏 厲害了」、「才兩碼開始而已就可以跳出來嘴，會不會太早了？」、「2點宣布降息是漲啊 會後聲明才跌下去把漲幅吐回」。

債券ETF 殖利率 聯準會 降息 鮑爾

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