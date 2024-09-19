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公債利率已反映降息兩碼的預期…現在進場來得及嗎？ 辣媽：時間拉長到2-3年

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

聯準會宣布降息兩碼

美國聯準會宣布利率決策「降息兩碼」，基準利率調降至 4.75-5.00%。聲明中提到，委員會已經獲得更大信心，通膨將持續邁向2%，而就業目標和通膨目標所面臨的風險，已大致平衡。並且重申，維持通膨穩定，與就業市場穩定仍是聯準會的重要目標。

另外，委員會還透過「點狀圖」表明，預估今年年底將再降息兩 碼，讓2024年總共降息1%。但主席包爾的會後說明，特別強調，目前美國經濟狀況仍是穩健良好，並未見衰退的跡象。而且也提到，現在的狀況看來，不會回到當時零利率的時代。市場解讀這樣的說法，是暗示市場「不要預期未來會有大幅降息的可能」。

美國10年期公債利率在昨天宣布升息前後震盪劇烈，在剛宣布降息兩碼的時候，利率短暫下跌，之後隨著包爾演講說明降息原因，並且比較強硬地表明，這次降息兩碼並不代表未來會繼續快速降息。公債利率隨之反彈回升。

或許大家以為，聯準會降息，公債利率也會再度跟著走低。 但往往我們看到的是，早在降息之前，公債利率早已經先反應了降兩碼的預期。而會後聲明則是提供了下一次繼續降息與否的預期。所以，昨天反應的早已經不是只有這一次的降息了。

現在投資債券還來得及嗎？

如果你投資時間拉長到2-3年，現在仍然是具有投資價值的。但你必須要對於債券有足夠的了解，才有信心可以持有較長的時間。 而不是隨短線起伏進場了又出場。

9月這一次會議真的是萬眾矚目，而我回想過去這段時間，每一次數據的公布之後，大家對降息的預期調整。 我原本一直預期降息一碼，然而接近會議的那幾天，即使沒有重要數據繼續公布，市場氛圍卻已經改變。

無論從FedWatch預期，或者不同市場人士出來發表談論，都以降息兩碼為基調。雖然這次猜錯了，但也在這些過程中，又學到了更多。投資經驗就是這樣累積來的，真的很有趣！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

債券ETF 聯準會 通膨 降息

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