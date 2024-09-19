降息2碼…中長債沒噴出去反而跌？達人：不只結果決定漲跌…還會看更長期的利率預期

當然短期債券漲跌有很多因素，但以前講過的，最重要的還是對利率的預期（以及其與實際狀況的差異）。

昨天開會之前，從fed watch來看，市場大概有6成多預期會降2碼、3成多預期降1碼，所以實際上降2碼對債券來說還是利多（雖然不算很大利多），這樣為什麼還是跌呢？

因為中長債漲跌不是只看這次利率決定結果而已，還會看更長期的利率預期。

在昨天之前，到年底12月的預期降息4-5碼（5碼的機率更高），到明年7月，則一共9碼以上是主流預期。而且甚至降息更多超過10碼以上都還有一定有機率。

所以昨天聯準會雖然降兩碼，但相關言論和點陣圖預期今年共4碼（也就是11、12只各1碼）明年一共才4碼（這更是和市場預期差很遠），最終到2026年共降10碼到所謂的中性利率。

這些都比市場預期的降息幅度要低，雖然市場並沒有對這些預期照單全收，但確實這次降兩碼之後，未來幾次預期利率變特別低的機率反而降低，也就是市場預期還是被改變。

所以說，昨晚債券下跌算是很合理，接下來會漲會跌，就看之後的市場預期再怎麼變化。

總之，債券短期漲跌不是一般人真正能預測的，最好就是忽略這些短期訊息，長期依個人需求作配置就好。

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