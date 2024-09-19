快訊

台東小米粽疑食物中毒事件 衛福部：檢出有機磷托福松

獨／國慶晚會韓國瑜募款卡關打通 六公股行庫合捐千萬

蘇花路廊中斷成常態 鐵公路系統性備援運輸該如何執行

聽新聞
0:00 / 0:00

Fed降息2碼 法人預期美選後再降2碼、股市投資以防禦型或優質資產為主

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
美國從2020年3月以來首次降息，聯準會宣布一口氣降息2碼。（路透）
美國從2020年3月以來首次降息，聯準會宣布一口氣降息2碼。（路透）

美國聯準會一次降息2碼（1碼是0.25個百分點），幅度大於經濟學家預期，美股四大指數收黑。法人預期，年底到明年上半年，勞動市場繼續惡化風險，經濟處於下行趨勢，聯準會可能加速降息，以降低經濟硬著陸風險，或是減輕硬著陸程度。

美國就業與通膨持續放緩，美國貨幣政策啟動降息循環，聯準會聲明稿將「就業稍緩」，調整為「就業放緩」，上修今、明失業率預估至4.4％；對達成2%通膨目標有「一些進展」調整為「有所進展」，官員對通膨朝目標更具信心，下修今、明年核心通膨預估值為2.6%及2.2%；經濟展望維持「穩健成長」論述，下修今年經濟成長率至2.0%，明後年經濟成長持平。

聯準會主席鮑爾表示，聯準會將注意力放在就業市場變化，此次降息為政策重新調整，未來仍視經濟數據逐次會議做出決議，並預期低利率時代可能不會再重來。

法人指出，鮑爾暗示9月降息2碼是為了彌補7月該降而沒降的1碼，且2碼不是未來降息的速度，以降低市場擔憂大幅降息的背後是經濟衰退風險。

點陣圖顯示2024年11、12月各降息1碼，2025與2026年每季降息1碼。不過，法人指出，金融市場預期的是11、12月合計有接近3碼降息可能，在勞動市場持續放緩的情況下，Fed在12月降息2碼機率提高。

聯準會2020年3月以來首次降息，凱基證券表示，聯準會展開降息循環，又逢美國總統大選前夕，預期美股未來一季震盪加劇，股市部位以防禦型或優質資產為主，透過電信、醫療保健與公用事業類股降低波動，中長期部位著重優質龍頭股，定期定額長期趨勢如AI、半導體、科技等題材。

美國聯準會 美股 降息

延伸閱讀

聯準會啟動降息循環 美總統候選人反應平靜

00687B、00679B收債息正甜…下半年還能續漲？ 關鍵在降息「這兩點」

Fed降息2碼！黃金價格一度衝上2,600美元史上新高又回落

美元收斂跌幅 日圓勁升後逆轉 鮑爾說降息2碼非新步調

相關新聞

「債券已反應這課學到了嗎？」 網反嗆：才兩碼開始就跳出來嘴會不會太早

降息2碼的結果是多數經濟學家預料降幅的兩倍。鮑爾表示，別以為「這是未來降息的新步調」...暗示一次降息2碼並非會是未來常態，釋出幾個月內不會大幅降息的訊息。

台股盤中漲勢擴大 勁揚逾170點突破21800點

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布降息2碼（0.5個百分點），台股今天盤中漲逾170點，最高達到21856點，收復月線，電...

降息2碼…中長債沒噴出去反而跌？達人：不只結果決定漲跌…還會看更長期的利率預期

因為中長債漲跌不是只看這次利率決定結果而已，還會看更長期的利率預期。

Fed揭牌降2碼 台股開盤小跌後走揚

台股19日開盤指數為21,675.4點，下跌3.44點。台積電（2330）開盤價為940元，下跌1元。

Fed降息2碼 法人預期美選後再降2碼、股市投資以防禦型或優質資產為主

美國聯準會一次降息2碼（1碼是0.25個百分點），幅度大於經濟學家預期，美股四大指數收黑。法人預期，年底到明年上半年，勞...

台股18日盤中指數挫逾200點 尾盤多頭大單狂敲、誰拉的？

台股18日開低走低，盤中一度重挫逾200點，但午盤過後買盤挺進，跌點逐步收斂，最後一盤更在多頭大單狂敲台積電（2330）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。