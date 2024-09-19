Fed降息2碼 法人預期美選後再降2碼、股市投資以防禦型或優質資產為主

美國聯準會一次降息2碼（1碼是0.25個百分點），幅度大於經濟學家預期，美股四大指數收黑。法人預期，年底到明年上半年，勞動市場繼續惡化風險，經濟處於下行趨勢，聯準會可能加速降息，以降低經濟硬著陸風險，或是減輕硬著陸程度。

美國就業與通膨持續放緩，美國貨幣政策啟動降息循環，聯準會聲明稿將「就業稍緩」，調整為「就業放緩」，上修今、明失業率預估至4.4％；對達成2%通膨目標有「一些進展」調整為「有所進展」，官員對通膨朝目標更具信心，下修今、明年核心通膨預估值為2.6%及2.2%；經濟展望維持「穩健成長」論述，下修今年經濟成長率至2.0%，明後年經濟成長持平。

聯準會主席鮑爾表示，聯準會將注意力放在就業市場變化，此次降息為政策重新調整，未來仍視經濟數據逐次會議做出決議，並預期低利率時代可能不會再重來。

法人指出，鮑爾暗示9月降息2碼是為了彌補7月該降而沒降的1碼，且2碼不是未來降息的速度，以降低市場擔憂大幅降息的背後是經濟衰退風險。

點陣圖顯示2024年11、12月各降息1碼，2025與2026年每季降息1碼。不過，法人指出，金融市場預期的是11、12月合計有接近3碼降息可能，在勞動市場持續放緩的情況下，Fed在12月降息2碼機率提高。

聯準會2020年3月以來首次降息，凱基證券表示，聯準會展開降息循環，又逢美國總統大選前夕，預期美股未來一季震盪加劇，股市部位以防禦型或優質資產為主，透過電信、醫療保健與公用事業類股降低波動，中長期部位著重優質龍頭股，定期定額長期趨勢如AI、半導體、科技等題材。