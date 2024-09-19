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台股18日盤中指數挫逾200點 尾盤多頭大單狂敲、誰拉的？

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股18日開低走低，盤中一度重挫逾200點，但午盤過後買盤挺進，跌點逐步收斂，最後一盤更在多頭大單狂敲台積電（2330）、聯發科（2454）、富邦金（2881）、國泰金（2882）等權值股下，指數瞬間拉升42點。中央社
台股18日開低走低，盤中一度重挫逾200點，但午盤過後買盤挺進，跌點逐步收斂，最後一盤更在多頭大單狂敲台積電（2330）、聯發科（2454）、富邦金（2881）、國泰金（2882）等權值股下，指數瞬間拉升42點。中央社

台股18日開低走低，盤中一度重挫逾200點，但午盤過後買盤挺進，跌點逐步收斂，最後一盤更在多頭大單狂敲台積電（2330）、聯發科（2454）、富邦金（2881）、國泰金（2882）等權值股下，指數瞬間拉升42點。最後一盤的買盤來自何方，引發市場熱議。

台股昨日在市場預期美國聯準會降息2碼機率大增下，投資人退出觀望，衝擊指數開低走低，盤中最低一度殺至21,584點、重挫265點，但午盤後市場搶短買盤開始湧進，跌點逐步收斂，最後一盤更拉升42點，使跌點縮在200點內。

市場熱議，台股昨日最後一盤買盤究竟來自何方？根據盤後統計數據交叉比對分析，拉動台股昨日最後一盤的買盤，主要來自包括以美商高盛證券為首，美銀、摩根大通等證券為輔的外資機構。

相關外資昨日最後一盤大舉點火台積電，加上還有國家隊的輔攻，包括兆豐（2886）、第一金（2892）、華南永昌等證券均有買盤挺進，加入點火拉抬行列，台積電股價最後一盤一舉上升4元，貢獻大盤點數約32.4點。

此外，聯發科最後一盤獲買盤拉升5元、台達電（2308）2元、中華電（2412）0.5元、日月光投控（3711）1.5元、富邦金0.4元、國泰金0.4元。

以六檔個股股價每上漲1元，貢獻加權指數0.5點、0.8元、2.4元、1.3元、4.2點、4.6點來算，昨日最後一盤六檔個股合計貢獻大盤10.7點，再加上台積電貢獻的32.4點，等同昨日台股最後一盤的漲點，幾乎由前十大權值股所貢獻。

台積電 台股

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