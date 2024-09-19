Fed揭牌降2碼 台股開盤小跌後走揚

台股19日開盤指數為21,675.4點，下跌3.44點。台積電（2330）開盤價為940元，下跌1元。

群益投顧表示， 指數守半年線、月線，仍不脫盤整走勢，介前波低點20,922和季線之間，靜待量能的回溫。台央行是否加碼打炒房、美上周初領失業金、本周五日本央行會議將有結果，短暫劇烈的波動難免，要預留容錯的空間。若台股量能出不來，就難有大好表現，但中小型股仍有其利基，積極者逢低謹慎短多。

操作題材可留意：

1.機器人題材借題發揮的好時機─鴻海科技日即將於10月8、9日登場，並10月9日首次開放一般民眾觀展，外界最好奇仍是輝達執行長黃仁勳是否再度參加？日央將以緩步方式來升息，日圓升值的環境下，低迷已久的工具機業，有機會出現久違的復甦。

2.特化成焦點,受惠半導體擴廠、在地化─中美晶（5483）旗下的小金雞台特化，聚焦於半導體特殊氣體及特用化學材料，將在9月20日掛牌上櫃。隨著先進封裝、半導體製程等需求爆發，促進高階材料在地化供應,沉寂好一陣子的特化族群，重獲市場青睞與關注，中華化（1727）、永光（1711）、達興材料（5234）、三福化（4755）、東鹼（1708）、勝一（1773）、長興（1717）、三晃（1721）。

周三（18日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,503.1點，下跌103.08點、跌幅0.25%；S&P500指數下跌0.29%；那斯達克指數下跌0.31%；費半指數下跌1.08%。台積電ADR跌0.04%，報每股167.28美元，換算並折合台幣後為每股1,070.16元，較台北交易股票（2330）溢價率為13.73%。

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼後，大盤指數在盤中急拉，但隨後走勢逆轉，道瓊指數吐回盤中375點的漲勢，因聯準會主席鮑爾在記者會上暗示不急於放鬆政策。

三大法人周三集中市場合計賣超274.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超159.2億元，投信買超40.7億元，自營商（自行買賣）賣超52.2億元，自營商（避險）賣超103.5億元。

永豐期貨說，台指期下跌140點至21,694點，正價差為15.16點。台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,264口至5,232口，其中，外資淨空單減少1,799口至30,477口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,954口至8,469口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22,500點，週賣權最大OI落在20,800點 ; 月買權最大OI落在21,900點，月賣權最大OI落在19,600 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.11下降至0.99。VIX指數上升1.67至25.4。外資台指期買權淨金額-0.16億元 ; 賣權淨金額1.05億元。整體選擇權籌碼面偏空。