美聯準會降息2碼 台股季線下彎指數估橫盤整理
美國聯邦準備理事會（Fed）宣布降息2碼（0.5個百分點），為4年多以來首度降息，美股主要指數小跌作收。本土投顧法人指出，台股成交量遲遲無法放大，指數仍受制於月線反壓，且季線呈現下彎，仍為區間橫盤格局。
美股道瓊工業指數18日終場下跌103.08點或0.25%，收41503.10點；標準普爾指數下滑16.32點或0.29%，收5618.26點；科技股為主的那斯達克指數下挫54.76點或0.31%，收17573.30點；費城半導體指數下跌52.81點或1.08%，收4859.29點。
台股18日震盪走低，午盤後電子族群賣壓加重，加權指數終場收在21678.84點，下跌171.24點，失守月線和半年線，終止連3紅，成交金額增至新台幣3280.54億元。籌碼部分，外資賣超159.25億元，連2日賣超。
產業訊息方面，人工智慧（AI）伺服器供應商緯創總經理林建勳18日受訪表示，AI這2年需求還是很強，至少到明年底前還是供不應求。
宏達電發表新一代延展實境（XR）頭戴裝置VIVEFocus Vision，主打兩大升級，包括內建眼球追蹤的自動瞳距（Auto IPD）調整功能、更換電池維持運作達20分鐘，預計銷售表現會比前一代增加，也看好已從硬體製造轉型，軟硬整合的銷售成長。
晶華酒店集團旗下北投「晶泉丰旅」試營運，台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，目標年底前平均住房率達7成、平均房價估可突破新台幣萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言