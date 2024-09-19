美聯準會降息2碼 台股季線下彎指數估橫盤整理

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布降息2碼（0.5個百分點），為4年多以來首度降息，美股主要指數小跌作收。本土投顧法人指出，台股成交量遲遲無法放大，指數仍受制於月線反壓，且季線呈現下彎，仍為區間橫盤格局。

美股道瓊工業指數18日終場下跌103.08點或0.25%，收41503.10點；標準普爾指數下滑16.32點或0.29%，收5618.26點；科技股為主的那斯達克指數下挫54.76點或0.31%，收17573.30點；費城半導體指數下跌52.81點或1.08%，收4859.29點。

台股18日震盪走低，午盤後電子族群賣壓加重，加權指數終場收在21678.84點，下跌171.24點，失守月線和半年線，終止連3紅，成交金額增至新台幣3280.54億元。籌碼部分，外資賣超159.25億元，連2日賣超。

產業訊息方面，人工智慧（AI）伺服器供應商緯創總經理林建勳18日受訪表示，AI這2年需求還是很強，至少到明年底前還是供不應求。

宏達電發表新一代延展實境（XR）頭戴裝置VIVEFocus Vision，主打兩大升級，包括內建眼球追蹤的自動瞳距（Auto IPD）調整功能、更換電池維持運作達20分鐘，預計銷售表現會比前一代增加，也看好已從硬體製造轉型，軟硬整合的銷售成長。

晶華酒店集團旗下北投「晶泉丰旅」試營運，台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，目標年底前平均住房率達7成、平均房價估可突破新台幣萬元。