快訊

黎巴嫩數千個呼叫器集體爆炸…以國情報機構摩薩德 意在恫嚇「隨時可找你」

9人混戰！日本自民黨大選，金錢醜聞後如何脫困？

黎巴嫩對講機連環爆增至20死、450多傷 曝「日本製造」已停產

Fed「鴿」聲再起 長年期美債、油金展望樂觀

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
全球金融市場在聯準會（Fed）降息意味濃厚環境之下，預期經濟將進入新一輪寬鬆政策周期。美聯社
全球金融市場在聯準會（Fed）降息意味濃厚環境之下，預期經濟將進入新一輪寬鬆政策周期。美聯社

全球金融市場在聯準會（Fed）降息意味濃厚環境之下，預期經濟將進入新一輪寬鬆政策周期，國泰證券針對全球主要股市及商品提出9月投資氣象觀察：對於美國、新興亞洲、原油及黃金抱持「正向」樂觀看法，惟仍需多留意全球經濟和政治局勢變化所帶來的不確定性風險，彈性調整投資組合，在變幻莫測的市場中實現長期穩定的收益。

回顧美國經濟基本面表現，8月非農就業人口數據仍不如市場預期，市場普遍認為聯準會（Fed）降息兩碼的機率超越五成，降息循環將有望啟動。國泰證券建議，投資人可擇機拉長債券投資組合年期，加強債券息收鎖利效果。此外，疫情結束後至今，信用評等高的企業獲利穩定成長，其資產質量優良、財務指標名列前茅，且美國銀行業因金融監管要求趨嚴、資本水準持續強化、能抵禦潛在景氣波動，故在市場配置上，可留意長年期的美國公債、高信評的醫療保健企業債及美國大型銀行的金融債，以把握降息前布局債市的機會。

國泰證券觀察，新興亞洲市場與原油、黃金市場，於降息後將有「正向」表現。新興亞洲市場在降息後半年有望反彈，其中，又以台灣、韓國於降息一年後漲幅較大，可望進一步促進資本市場活躍發展，推動經濟增長；原油市場部分，由於受到高利率環境下全球大宗商品需求減少，待降息後經濟好轉、需求面阻力減緩，原油可望出現明顯上漲趨勢。國泰證券指出，若美元走弱，黃金價格可能進一步上漲，投資人在配置資產時，不妨適當增加黃金部位，以平衡投資組合中的風險。

國泰證券指出，整體而言9月份的投資市場機遇與挑戰並存，美國市場的政策動向、新興亞洲市場的增長潛力，以及原油、黃金市場的走勢，都為投資人提供了多樣化的選擇。國泰證券提醒投資人保持謹慎，深入研究各市場動態，並根據自身的投資目標和風險承受能力，制定靈活且穩健的投資策略。

美國公債 降息

延伸閱讀

Fed 決策／聯準會下重手降息2碼 力挺就業市場

美股收盤／三大指數小跌 道瓊吐回Fed降息2碼後一度大漲的375點

Fed 決策／鮑爾降息2碼宣告不會落後趨勢 五要點一次看

Fed一口氣降息2碼護經濟 年底前會再降2碼

相關新聞

台股外資再賣 公股加碼 Fed利率決策牽動走勢

台股昨（18）日盤面出現聯準會（Fed）利率決策前的觀望性賣壓，終場指數震盪收低，大跌171點、收21,678點，跌破月...

Fed「鴿」聲再起 長年期美債、油金展望樂觀

全球金融市場在聯準會（Fed）降息意味濃厚環境之下，預期經濟將進入新一輪寬鬆政策周期，國泰證券針對全球主要股市及商品提出...

就市論勢／趨勢題材股 長線有戲

美國聯準會今（19）日舉行利率決策會議，降息預期激勵美國道瓊、標普500指數近來創新高，不過科技股、費半指數則在7月初衝高後，持續處於盤整趨勢。

PCB 今年產值逾8,300億

台灣電路板協會（TPCA）昨（18）日發布最新數據指出，上半年台灣PCB業海內外總產值為3,722億元，年增約6％。展望...

券商8月淨利減三成

台股8月大震盪，影響證券商獲利表現。臺灣證券交易所昨（18）日公布，全體證券商8月稅後淨利77.8億元，較7月減少33....

聯準會將進入降息周期 法人：第4季聚焦全球科技股及美債

瀚亞投信指出，美國聯準會（Fed）將進入降息周期，加上經濟走向軟著陸，皆有助於股債資產的表現。展望第4季，建議投資人，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。