台股外資再賣 公股加碼 Fed 利率決策牽動走勢

台股昨（18）日盤面出現聯準會（Fed）利率決策前的觀望性賣壓，終場指數震盪收低，大跌171點、收21,678點，跌破月線、半年線等雙線支撐，成交金額擴增至3,372億元，呈現「價跌量增」不利格局。由於昨日是台股中秋節後第一個交易日，節後變盤向下，應與靜待Fed決策有關。

市場原本預期，在Fed降息1碼下，台股指數將重啟多頭攻勢。不過，隨Fed利率決策會議前夕，FedWatch預期降息2碼機率飆升至七成，經濟硬著陸機率大增，催動昨日投資人紛紛殺出退場觀望，台指期也壓低結算。

另一方面，外資也大賣159.2億元，衝擊加權指數開低走低，盤中最低一度殺至21,584點、重挫265點，但午盤後市場搶短買盤開始湧進，跌點逐步收斂，最後一盤更拉升42點，使跌點終場縮在200點內。

盤面上，個股跌多漲少，類股則漲多跌少，19大類股中，航運股漲1.2%最強勢，電子股跌1.2%最疲軟；族群中，綠能環保漲1.9%最突出，其他如重電、生技也相對強勢，半導體與AI分別跌0.9%及1.4%相對疲弱。

集中市場三大法人合計賣超269.1億元。其中，外資賣超159.2億元，連二賣；投信買超45.8億元，連23買；自營商賣超155.7億元，連三賣。八大公股行庫則逢低進場護持，買超42.2億元，連二買。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等市場名師表示，今日凌晨聯準會利率決策會議的結果已塵埃落定，對市場投資人而言，最大的不確定性因素已消除，台股近期屢屢低量的情況將有所改善。

雖然昨日台股於中秋節後第一個交易日，就呈現震盪盤軟走勢，與市場的預期大相逕庭，但長期來看，科技股及傳產的穩健表現，仍將為台股提供正向支撐。



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