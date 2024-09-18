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聯準會將進入降息周期 法人：第4季聚焦全球科技股及美債

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
瀚亞投信指出，美國聯準會（Fed）將進入降息周期，加上經濟走向軟著陸，皆有助於股債資產的表現。情境示意圖。圖／Ingimage
瀚亞投信指出，美國聯準會（Fed）將進入降息周期，加上經濟走向軟著陸，皆有助於股債資產的表現。情境示意圖。圖／Ingimage

瀚亞投信指出，美國聯準會（Fed）將進入降息周期，加上經濟走向軟著陸，皆有助於股債資產的表現。展望第4季，建議投資人，在投資組合中，40%可配置在股票部位，聚焦美國科技、亞洲科技股及日股，30%在股債多重收益組合基金，30%在美元公司債基金。

瀚亞投信投資長林如惠表示，全球多數企業並未感受到經濟衰退的威脅，市場也持續上修對美國與歐元區的經濟成長預估。川普與賀錦麗民調拉鋸中，由於兩方提出的政見差異甚大，加上前一屆川普執政時，對金融市場影響很大，所以此次美國大選也備受市場高度關注。

瀚亞投信建議，在投資組合中，配置30%的股債組合基金，可達攻守兼備效益。

就純股票基金來說，人工智慧（AI）可望帶動科技股中長線的表現，瀚亞投信建議投資人，可配置30%在科技股基金，涵蓋美國、台灣及亞洲科技類股。除了科技股，瀚亞投信認為，投資人也可繼續持有日本股票，比重可占10%。

在純債券基金方面，瀚亞投信認為，市場預估，今年底前，Fed每次利率政策會議都有機會降息1碼（即0.25個百分點），貨幣政策寬鬆，將有助於債券資產表現，建議純債券比重可占30%，其中，美國非投資等級債基金、投資等級債基金可各占一半。

債券 科技股 美國聯準會

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